新華社批高市：對台殖民情結的「毒土」長出有毒的「苗」

日本首相高市早苗在國會發表台灣有事就是日本有事等言論引起大陸官方憤怒，並發動官方媒體輪番砲轟高市。新華社15日刊文指出，在中方一再提出嚴正交涉後，高市拒不承認錯誤，拒不收回謬論，拒不消除惡劣影響，證明其涉台「狂言」並非一時失言，而是其蓄謀已久的公然叫囂，並稱「有毒的土壤，必然長出有毒的『苗』。」

新華社評論指出，高市上台不到一個月，就在歷史認知、台灣問題、軍事安保、對外關係等領域興風作浪，這並非偶然，而是其扎根的土壤使然。

文中提出四種土壤養成高市的「毒土」：

一、歷史修正主義「毒土」，指出高市對台灣問題背後沈重的中日近代慘痛歷史無感，對日本在台灣殖民統治期間犯下的累累罪行無感；

二、對台殖民情結「毒土」，指高市之前「多次竄訪台灣，與島內『台獨』勢力勾肩搭背，為後者打『日本牌』牽線搭橋。」；

三、軍國主義幽靈「毒土」，指高市一上台就大打「軍事安保牌」，拋出一連串激進的擴軍政策設想；

四、錯誤對華認知「毒土」，罔顧中日邦交正常化以來日方作出的種種政治承諾等。

新華社最後並表示，「日本當政者此番完全誤判形勢、不自量力，如果執迷不悟，甚至繼續張牙舞爪，必將遭到中方迎頭痛擊。」

中共黨媒「求是網」16日也針對高市言論刊出文章稱，其嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。並強調台灣是中國的神聖領土，台灣事務純屬中國內政。「以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。」