官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部呼籲中國公民近期避免前往日本的實際效果如何仍待觀察，圖為15日在東京淺草寺前，兩名中國遊客身著和服開心拍照。 （法新社）
在大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配合官方政策，宣布符合條件的日本機票可免費退改，目前已有不少大陸網友上網分享將赴日機票成功退票。

極目新聞報導，大陸多家航空公司14日宣布，出發日期在12月31日之前且符合相關條件的機票，可予以免費退改處理；春秋航空15日也發布關於日本航線非自願退改規定的通知。不過，全日空、日航等日本航空公司並未跟進。

報導引述大陸多名網友發文分享，通過線上旅遊平台「攜程」預訂的赴日機票已經退票成功。退款介面顯示，因日本航線客票特殊處置方案，攜程接到航空公司通知，本次免收退票費。對此，攜程客服稱，涉日機票確實有特殊處置方案，但需符合具體的時間和地點規定，並不是所有航空公司都有免費退改服務，目前只有大陸多家航空公司有特殊處理政策。

也有大陸網友表示，自己是在「飛豬」平台購買的境外航空公司赴日的機票，選擇退票時，出現了「因日本航線影響特殊退票」這一選項，但目前還沒退票成功，因為系統提示，平台還要向航空公司確認最新的退票規則，需耐心等待。飛豬平台客服人員稱，只要涉日航線，均會在退票原因中顯示「因日本航線影響特殊退票」，但具體是否能退票成功取決於各家航空公司的規定。

華夏時報報導，上周剛在某旅遊平台購買11月底全日空航空公司機票的旅客表示，因為看到全日空航空旅遊促銷，便花費人民幣近萬元購買行程，但看到大陸官方發布避免赴日提醒後，出於謹慎考慮要取消行程，但平台客服稱，機票退訂要詢問航空公司，而酒店則是無法退訂，他只能按原定行程出發。

據日本國家旅遊局（JNTO）統計，2024年全年中國大陸訪日遊客人數達到698萬1,200人次，年增187.9%，位居各國遊客之第二位（僅次於韓國881萬7,800人次）。中日關係近期惡化，對於大陸民眾赴日旅遊的實際影響仍待觀察。

大陸網友在網路上曬出自己的退票紀錄。圖取自極目新聞
航空公司 機票 日本 行程 中日關係
