日中關係嚴重惡化 中國媒體鋪天蓋地打輿論戰

中央社／ 台北16日電
日本首相高市早苗。(路透)
日中關係近期高度緊張惡化。中國媒體大打輿論戰，從解放軍日報態度強硬的文章，到引述台灣政治人物反對日本的言論、日本國內的反對，以及新華社在此時報導日本流感疫情持續擴散，鋪天蓋地的警告日本，首相高市早苗言論衝擊日中關係。

日中關係嚴重惡化，高市早苗在國會的言論指出，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發布「斬首」言論，也引起日方不滿。雙方各自召見對方駐地代表表達抗議，但是局勢並未因此降溫。

中國的宣傳系統一系列文章撲面而來。解放軍報在今天的四版文章「叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途」，這篇文章由中國現代國際關係研究院徐永智撰文，當中聲稱日相的「存亡危機事態」，沒有告訴日本國民真實代價，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府「極其危險且錯誤的決策」陷入災難，並指「全國都有淪為戰場的風險」。

台灣部分政治人物對於此事的反應，中國官媒也連番報導。在前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱對此表達意見後，陸媒包含長安街知事、南方日報、海峽新幹線、台海網等皆有轉發報導。

馬英九15日在臉書發文表示，高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，讓他深感憂心；洪秀柱直接在臉書發文說，「台海的事，關妳日本人什麼事？」

今天早上，中國官媒央視新聞推播「日本民眾在首相官邸前集會，高喊高市下台」，這篇文章稱，「當地時間15日，上百名日本民眾自發位於東京的首相官邸前集會，抗議日本首相高市早苗的錯誤言行」。

報導描述，「抗議者在現場高喊『撤回言論，趕快道歉』、『高市下台』、『不會外交的人不配當首相』等口號，要求高市早苗辭職下台」。這篇報導也隨即引起多家陸媒轉載。

環球時報報導則聲稱，「多名原子彈爆炸倖存者當天對記者稱，他們完全無法接受高市早苗的想法，並稱其言論會招來戰爭，極其危險」。

高市的言論，讓中國官方14日呼籲民眾謹慎前往日本。就在此時，新華社報導「日本流感疫情持續擴散」也引發關注，該文引用日本厚生勞動省14日發布的數據，聲稱近期日本流感疫情擴散，部分地區已達「警報」級別。

