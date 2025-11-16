中日爭端再起 陸黃海實彈演習

經濟日報／ 記者廖士鋒林宸誼、編譯黃淑玲／綜合報導

日本首相高市早苗7日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸三次強烈抗議，官媒稱大陸已做好實質反制。目前大陸外交部已呼籲民眾「近期暫勿前往日本」；另，即起黃海的實彈演習，也被認為是對日的警告。

大陸鹽城海事局12日宣布，將自17日至19日在黃海中部舉行實彈射擊，昨（15）日被大陸官媒著重報導，諸多大陸自媒體與網友稱這是對日本的警告，此前鹽城海事局也已在9日宣布於黃海南部實彈射擊延長到18日。但根據座標範圍，兩場射擊地點都在近岸處，並未深入大海。

大陸央視旗下「玉淵譚天」昨天傍晚發文指，中方已做好對日實質反制準備。包括對日本政客採取制裁清單，或暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面政府間交流。14日晚，大陸外交部領事司已經對日本社會治安發布「提醒」，呼籲大陸民眾「近期暫勿前往日本」，大陸三大航空公司昨跟進宣布日本航線機票免費退改簽。

中、日因台灣問題近日緊張情勢升高，彭博分析師說，以北京強硬反應，可能正準備採取報復措施，北京當局信手拈來就至少有四招可以在經濟上對付日本。中國現在仍是日本最大貿易夥伴。去年雙邊貿易總額超過3,230億美元，如果升級為經濟報復，會讓已一直苦於克服經濟困難的日本增添更多風險。

北京第一招已先瞄準觀光。第二招是出口管制；中國監管機構亦可對在中國大陸營運的日企展開調查，類似中美貿易戰時曾針對多家美企進行反壟斷調查，這是第三招。

再來，北京也可能比照2017年對付南韓的做法，封鎖日本內容產業，諸如電影與動畫，禁止它們進入中國市場，或是以莫須有法規為由，關閉日本企業。

日本 北京
相關新聞

陸駐美大使：歡迎愈來愈多美國民眾訪中

十月卅日的南韓「川習會」後，大陸推動中美交流工作，大陸駐美大使謝鋒兩周內發表三次談話，力促雙方經貿與人文關係回升，最近一...

陸籲民眾暫緩赴日 三大航空免費退改簽

大陸外交部和大陸駐日本使領館十四日發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，發生多起在日大陸...

美控支援共軍 阿里巴巴否認

英國金融時報引用白宮國家安全備忘錄報導，美國指責大陸科技巨頭阿里巴巴，為中共軍方針對美國境內目標的「行動」提供技術支持。...

閃電訪陸最後日 國民黨副主席張榮恭「和陸興台」：抗中絕對保不了台

國民黨副主席張榮恭一行在結束昨日上午、傍晚，分別會見上海市委書記陳吉寧、中共中央台辦主任宋濤後，今日上午前往江蘇昆山，參...

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

中日外交爭端升溫、官方敦促國民勿赴日旅行之際，日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」昨天在中國上映，首日票房達人民幣1.1...

中日爭端再起 陸黃海實彈演習

日本首相高市早苗7日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸三次強烈抗議，官媒稱大陸已...

