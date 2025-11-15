閃電訪陸最後日 國民黨副主席張榮恭「和陸興台」：抗中絕對保不了台

國民黨副主席張榮恭一行在結束昨日上午、傍晚，分別會見上海市委書記陳吉寧、中共中央台辦主任宋濤後，今日上午前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，與一同前來參拜的台商台胞進行座談。張榮恭表示，「和陸才能利民、共榮才能興台」，提出「和陸興台」的概念。

國民黨表示，慧聚天后宮為大陸華東地區第一個純「閩台」風格的寺廟建築群，也是華東地區規模最大的媽祖廟，十餘年來一直是超過50萬的台商、台胞祈求庇佑、撫慰心靈的重要依靠，也是各項宗教、文化和體育交流，凝聚歸屬感的活動中心。昆山台協會長、昆山媽祖文化交流協會（昆山慧聚天后宮）會長孫德聰導覽介紹，並帶領張榮恭一行進行參拜。

國民黨指出，與會的台商台胞，大多來自長三角地區，還有從其他省市特地前來。在座談交流的過程中，主要與會者，向張榮恭介紹了台商台胞們在大陸生活和發展的整體情況，反映了目前遇到的各種問題，也提出許多對於兩岸關係和國民黨的建議。大多數與會者固然對現今兩岸情勢感到憂慮，但也對當前國民黨的兩岸立場表示肯定，期許未來能有更多積極作為。

張榮恭首先表達對於慧聚天后宮長年推動兩岸文化交流的感謝，並表示近幾年台海情勢越來越緊張，導致台灣執政當局居然推出要在宮廟囤積彈藥，甚至連警察、學生都要被動員接受軍事訓練，已經到了危及台灣人民生命和財產安全的地步。由此可見，抗中絕對保不了台，只會變成統獨對決，造成兩岸兵兇戰危。

張榮恭認為，「和陸才能利民、共榮才能興台」，因此提出「和陸興台」的概念。他表示，國民黨會持續努力，還給台商台胞一個可以安心從事兩岸交流、台灣人民可以安居樂業、兩岸可以和平發展的環境。

國民黨說明，今日傍晚張榮恭一行已結束訪陸行程，將於晚間搭機返抵台北。