聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭一行今日上午前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，與一同前來參拜的台商台胞進行座談。張榮恭表示，「和陸才能利民、共榮才能興台」，提出「和陸興台」的概念。圖／國民黨文傳會提供
國民黨副主席張榮恭一行今日上午前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，與一同前來參拜的台商台胞進行座談。張榮恭表示，「和陸才能利民、共榮才能興台」，提出「和陸興台」的概念。圖／國民黨文傳會提供

國民黨副主席張榮恭一行在結束昨日上午、傍晚，分別會見上海市委書記陳吉寧、中共中央台辦主任宋濤後，今日上午前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，與一同前來參拜的台商台胞進行座談。張榮恭表示，「和陸才能利民、共榮才能興台」，提出「和陸興台」的概念。

國民黨表示，慧聚天后宮為大陸華東地區第一個純「閩台」風格的寺廟建築群，也是華東地區規模最大的媽祖廟，十餘年來一直是超過50萬的台商、台胞祈求庇佑、撫慰心靈的重要依靠，也是各項宗教、文化和體育交流，凝聚歸屬感的活動中心。昆山台協會長、昆山媽祖文化交流協會（昆山慧聚天后宮）會長孫德聰導覽介紹，並帶領張榮恭一行進行參拜。

國民黨指出，與會的台商台胞，大多來自長三角地區，還有從其他省市特地前來。在座談交流的過程中，主要與會者，向張榮恭介紹了台商台胞們在大陸生活和發展的整體情況，反映了目前遇到的各種問題，也提出許多對於兩岸關係和國民黨的建議。大多數與會者固然對現今兩岸情勢感到憂慮，但也對當前國民黨的兩岸立場表示肯定，期許未來能有更多積極作為。

張榮恭首先表達對於慧聚天后宮長年推動兩岸文化交流的感謝，並表示近幾年台海情勢越來越緊張，導致台灣執政當局居然推出要在宮廟囤積彈藥，甚至連警察、學生都要被動員接受軍事訓練，已經到了危及台灣人民生命和財產安全的地步。由此可見，抗中絕對保不了台，只會變成統獨對決，造成兩岸兵兇戰危。

張榮恭認為，「和陸才能利民、共榮才能興台」，因此提出「和陸興台」的概念。他表示，國民黨會持續努力，還給台商台胞一個可以安心從事兩岸交流、台灣人民可以安居樂業、兩岸可以和平發展的環境。

國民黨說明，今日傍晚張榮恭一行已結束訪陸行程，將於晚間搭機返抵台北。

國民黨 張榮恭 台商 抗中 統獨
獨／政治風暴燒到動物園…雙城論壇生波 小貓熊來台「不能說沒變數」

雙城論壇有望12月在上海登場，但隨著國民黨副主席張榮恭赴陸，傳出陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，雙城論壇恐...

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

中國國家主席習近平近期對解放軍高階將領進行大規模整肅，學者林穎佑分析，習近平的目的不是為了武統台灣，或是著墨台灣議題，而...

配合大陸官方籲暫勿赴日 陸三大航空推日本航線「免費退改簽」

大陸外交部和大陸駐日本使領館就大陸公民前往日本發布鄭重提醒後，大陸國有三大航空公司的日本航線免費退改簽政策隨之而來。免費...

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

中日外交爭端升溫、官方敦促國民勿赴日旅行之際，日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」昨天在中國上映，首日票房達人民幣1.1...

電影「陌路兄弟」在港突被撤映 疑因場景現「中華民國」

香港明報報導，香港法國電影節日前公布，原定在電影節期間放映的「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）將取...

閃電訪陸最後日 國民黨副主席張榮恭「和陸興台」：抗中絕對保不了台

國民黨副主席張榮恭一行在結束昨日上午、傍晚，分別會見上海市委書記陳吉寧、中共中央台辦主任宋濤後，今日上午前往江蘇昆山，參...

