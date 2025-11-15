香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

中國外交部昨天深夜發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本後，香港保安局今天更新旅遊警示資訊欄，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。

根據旅遊平台客路（Klook）夏季預訂數據及調查，日本繼續蟬聯香港人最愛的出境旅遊國。

據官方香港電台報導，香港保安局15日在外遊警示制度網站更新資訊欄，表示自今年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增。特區政府呼籲計劃前往或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。

香港保安局表示，特區政府會不時評估外遊警示制度所覆蓋的國家，並調整相關警示級別。保安局目前對日本福島第一核電廠附近區域發出的黃色外遊警示仍然生效，日本其他區域則沒有外遊警示。

因應中國外交部昨晚就中國公民前往日本而發出的提醒，香港保安局更新外遊警示制度網頁有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務訊息。

香港保安局還說，會繼續密切留意日本的情況，如有進一步消息，會透過媒體、保安局應用程式（App）及外遊警示網頁發布最新情況。

針對日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，中國外交部和中國駐日本使領館14日深夜發布通知，鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。「通知」稱，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

中國大陸航空公司今天相繼配合政策，宣布即日起至年底的日本機票可免費退改票，並傳出將縮減赴日航班，抵制赴日旅遊意味濃厚。