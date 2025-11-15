快訊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

中央社／ 台北15日電
中共領導人習近平近期對解放軍高階將領進行大規模整肅，學者林穎佑分析，習近平的目的不是為武統台灣，而是要為2027年中共21大的軍中人事提前布局，確保在21大後能掌控解放軍人事。新華社
中共領導人習近平近期對解放軍高階將領進行大規模整肅，學者林穎佑分析，習近平的目的不是為武統台灣，而是要為2027年中共21大的軍中人事提前布局，確保在21大後能掌控解放軍人事。新華社

中國國家主席習近平近期對解放軍高階將領進行大規模整肅，學者林穎佑分析，習近平的目的不是為了武統台灣，或是著墨台灣議題，而是要為2027年中共21大的軍中人事提前布局，確保自己在21大後能掌控解放軍人事。

英國金融時報昨天報導指出，習近平陸續對解放軍重要將領進行整肅、撤換或調職，直接影響了中國在台灣附近的軍事部署與行動方式，新上任的指揮官可能會採取不同策略或作戰風格。

針對整肅將領是否影響對台軍事行動，社團法人安全台灣學會理事長楊太源表示，習近平是聚焦中共21大連任總書記，短期內還是「安內重於對外」，對台軍事威懾仍著重於灰色地帶襲擾，以及法律戰、心理戰和輿論戰「三戰」，出兵攻台不會是目前優先計畫。

至於這波整肅高階將領，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，習近平掌權後，於2015年至2016年啟動軍隊改革，將中央軍委領導下的四總部體制改為多部門制，總政治部原掌管思想、保防、人事以及紀律檢查等工作，被拆分為軍委政治工作部和軍委紀律檢查委員會等部門。

林穎佑分析，首先，習近平原希望這2部門可以做到互相監督，但政治工作部主導人事權，軍紀委主要負責反貪腐、紀律檢查功能，導致軍中人事被中央軍委會政治工作部前後任主任張陽、苗華把持；習近平現在將具有軍紀委背景的張升民升為中央軍委副主席，且主管人事，代表習近平可能要重組解放軍的政工體系，並由監察部門主導。

林穎佑表示，其次，習近平將重要部隊的政治委員職缺，改由野戰部隊的將領轉任，例如西部戰區政委李鳳彪，過去擔任過空降十五軍軍長、戰略支援部隊司令員，藉由觀察出身野戰部隊將領轉任政委的人數，可發現習近平並不信任傳統政工體系。

第三是權力過渡，林穎佑說明，他認為習近平希望做到，先前中共領導人江澤民過渡到胡錦濤的情況，即胡錦濤接任總書記後，江澤民仍持續擔任中央軍委主席一職；因此，習近平現在透過大清洗將老將撤換，新換上的將領年齡約在1960至1965年出生，目前是中將軍銜且位處副職的將領。

對此，楊太源也認為，習近平這波整肅解放軍將領，主要聚焦在貪腐和因分管人事晉升而獲得利益的將領，如同前中共領導人鄧小平於1992年整肅掌握解放軍晉升權力的楊尚昆、楊白冰兄弟的「楊家將事件」一樣。

另一個觀察點，解放軍3日舉行中共四中全會宣講首場報告會，只有張又俠、張升民、劉振立、董軍等4位上將出席，出席會議的將領多為中將軍銜。

林穎佑以棒球比賽的「中繼投手」形容這批中將軍銜、位處副職的將領表示，這批將領的作用，是協助習近平能穩定住2027年21大召開前的這段軍中人事空窗期，等到21大前夕才會讓年輕將領位居要津，以確保習近平在21大後對解放軍人事的掌控。

對於習近平整肅共軍將領是否為攻台預作準備，林穎佑分析，解放軍高層人事目前處於青黃不接的戰力真空狀態，被清洗的前中央軍委副主席何衛東、前政工部主任苗華等人，絕非類似林彪或四人幫的謀反，而是結黨營私、私相授受，對習近平的政策陽奉陰違。

林穎佑分析，習近平想透過換新一批將領達成「中繼投手」任務，在21大以前維持解放軍穩定運作，而不是著墨於武統台灣或所謂「解決台灣問題」。

習近平 解放軍 林穎佑 台灣
