快訊

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

「這輩子都不會從良」薔薔盛裝出席走鐘獎 全身透視裝辣翻全場

九份老街驚傳火燒車「濃煙大火吞噬遊覽車」 13乘客驚險逃一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

中央社／ 台北15日電
日本首相高市早苗對台海情勢的發言引發爭議。路透
日本首相高市早苗對台海情勢的發言引發爭議。路透

中日外交爭端升溫、官方敦促國民勿赴日旅行之際，日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」昨天在中國上映，首日票房達人民幣1.17億元，刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。

綜合明報等港媒今天報導，「鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲」（簡稱「鬼滅之刃無限城篇」）14日在中國大陸上映，「上映版本保留了原作中血腥、暴力、衣著暴露的鏡頭，以及主角『竈門炭治郎』的耳墜圖案」。

報導說，炭治郎佩戴的「日輪花紙耳飾」，花紋與二戰時期日本軍隊的「旭日旗」近似，動畫在中國大陸、韓國播放時曾將放射狀線條改成直線，以避免爭議。

報導引述據貓眼專業版統計，「鬼滅之刃無限城篇」首日票房達人民幣1.17億元（約合新台幣5億元），刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。

截至下午5時，「鬼滅之刃無限城篇」在中國大陸累計票房已達2.58億元，高居排行榜第一。

報導還提到，中國官媒正面評價「鬼滅之刃無限城篇」的上映。對於該片在北京、上海、廣州、深圳等城市舉行「零點場」座無虛席的情況，中國新聞週刊報導稱，「午夜的電影院很久沒有這麼熱鬧過了…年輕人的熱情拉動了沉寂已久的電影市場」。

就在這部日本人氣動畫電影刷新票房之際，中國外交部昨天深夜突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本。

日媒解讀，北京此舉是為反制日本首相高市早苗本月7日在眾議院答詢時有關「台灣有事」的言論。

高市早苗當時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。她隨後表示，相關發言是依照日本政府既有見解，「不打算撤回或取消」。

高市早苗這番話引發北京的高度不滿，中國外交部要求收回言論；中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群平台X發表「斬首」言論。中國外交部13日召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市早苗「台灣有事」的發言提出抗議。

日本 外交部 電影院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸憤怒升級！陸官媒列高市「7宗罪」煽動仇恨 陸罕見連用這詞回應

夏季旅日消費陸客居冠！大陸用觀光施壓高市 日方難接受：對中立場沒變

高市挺台遭中國外交官嗆斬首 吳釗燮譴責破壞區域穩定

馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

相關新聞

獨／政治風暴燒到動物園…雙城論壇生波 小貓熊來台「不能說沒變數」

雙城論壇有望12月在上海登場，但隨著國民黨副主席張榮恭赴陸，傳出陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，雙城論壇恐...

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

中國國家主席習近平近期對解放軍高階將領進行大規模整肅，學者林穎佑分析，習近平的目的不是為了武統台灣，或是著墨台灣議題，而...

配合大陸官方籲暫勿赴日 陸三大航空推日本航線「免費退改簽」

大陸外交部和大陸駐日本使領館就大陸公民前往日本發布鄭重提醒後，大陸國有三大航空公司的日本航線免費退改簽政策隨之而來。免費...

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

中日外交爭端升溫、官方敦促國民勿赴日旅行之際，日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」昨天在中國上映，首日票房達人民幣1.1...

電影「陌路兄弟」在港突被撤映 疑因場景現「中華民國」

香港明報報導，香港法國電影節日前公布，原定在電影節期間放映的「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）將取...

達賴喇嘛轉世議題 在台藏人：中共會推指定人選

藏人行政中央駐台灣代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今天在一場國際研討會上說，第14世達賴喇嘛圓寂後，判定中共絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。