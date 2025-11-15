快訊

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

「這輩子都不會從良」薔薔盛裝出席走鐘獎 全身透視裝辣翻全場

九份老街驚傳火燒車「濃煙大火吞噬遊覽車」 13乘客驚險逃一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

電影「陌路兄弟」在港突被撤映 疑因場景現「中華民國」

中央社／ 台北15日電
「陌路兄弟」主演鳳小岳（中）、納曜達亞卡浪（右）及瑞士演員皮耶安東尼（左）。（台北電影節提供）中央社
「陌路兄弟」主演鳳小岳（中）、納曜達亞卡浪（右）及瑞士演員皮耶安東尼（左）。（台北電影節提供）中央社

香港明報報導，香港法國電影節日前公布，原定在電影節期間放映的「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）將取消，據該報了解，這是因為該片中有個別場景出現「中華民國」一詞。

明報今天報導，台灣和瑞士合作的電影「陌路兄弟」原定在11月底及12月初在香港法國電影節播映2場。法國電影節透過公關回覆該報查詢，表示取消放映後已通知觀眾票務安排，目前不會進一步評論。

「陌路兄弟」講述瑞士長大的男主角要繼承父親在台灣的遺產，意外發現自己在台灣有素未謀面的同父異母兄弟，過程中探討跨文化及家庭意義。根據片方網站，鳴謝支持名單包括瑞士聯邦文化局、台灣文化部轄下的文化內容策進院、桃園和宜蘭市政府等。

香港 中華民國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「左撇子女孩」國際傳捷報　馬士媛榮膺斯德哥爾摩影后！比肩王菲

葉政彥高票連任全國體總會長 全力配合運動部推展全民運動

瑞士如何讓關稅降至15%？討好川普「秘密武器」曝光：勞力士與金條

立院修法光電加嚴環評 7大公協會：能源轉型大挫敗

相關新聞

獨／政治風暴燒到動物園…雙城論壇生波 小貓熊來台「不能說沒變數」

雙城論壇有望12月在上海登場，但隨著國民黨副主席張榮恭赴陸，傳出陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，雙城論壇恐...

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

中國國家主席習近平近期對解放軍高階將領進行大規模整肅，學者林穎佑分析，習近平的目的不是為了武統台灣，或是著墨台灣議題，而...

配合大陸官方籲暫勿赴日 陸三大航空推日本航線「免費退改簽」

大陸外交部和大陸駐日本使領館就大陸公民前往日本發布鄭重提醒後，大陸國有三大航空公司的日本航線免費退改簽政策隨之而來。免費...

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

中日外交爭端升溫、官方敦促國民勿赴日旅行之際，日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」昨天在中國上映，首日票房達人民幣1.1...

電影「陌路兄弟」在港突被撤映 疑因場景現「中華民國」

香港明報報導，香港法國電影節日前公布，原定在電影節期間放映的「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）將取...

達賴喇嘛轉世議題 在台藏人：中共會推指定人選

藏人行政中央駐台灣代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今天在一場國際研討會上說，第14世達賴喇嘛圓寂後，判定中共絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。