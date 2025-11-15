聽新聞
0:00 / 0:00
電影「陌路兄弟」在港突被撤映 疑因場景現「中華民國」
香港明報報導，香港法國電影節日前公布，原定在電影節期間放映的「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）將取消，據該報了解，這是因為該片中有個別場景出現「中華民國」一詞。
明報今天報導，台灣和瑞士合作的電影「陌路兄弟」原定在11月底及12月初在香港法國電影節播映2場。法國電影節透過公關回覆該報查詢，表示取消放映後已通知觀眾票務安排，目前不會進一步評論。
「陌路兄弟」講述瑞士長大的男主角要繼承父親在台灣的遺產，意外發現自己在台灣有素未謀面的同父異母兄弟，過程中探討跨文化及家庭意義。根據片方網站，鳴謝支持名單包括瑞士聯邦文化局、台灣文化部轄下的文化內容策進院、桃園和宜蘭市政府等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言