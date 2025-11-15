配合大陸官方籲暫勿赴日 陸三大航空推日本航線「免費退改簽」

大陸外交部和大陸駐日本使領館就大陸公民前往日本發布鄭重提醒後，大陸國有三大航空公司的日本航線免費退改簽政策隨之而來。免費退改簽的客票起飛時間，從11月15日起到12月31日結束。陸媒指，之後航司將進一步減少赴日航班，把運力調整至其他航線，而溫暖的東南亞或將接過這波「紅利」。

第一財經日報報導，東航表示，為協助行程涉及日本航線的旅客更好地安排出行，現發布東航涉及日本航線進出港航班客票特殊處置方案，凡客票中至少含有一段未使用的涉及日本（包括但不限於東京、大阪、廣島、札幌、小松、鹿兒島、長崎、新瀉、岡山、福岡、靜岡、名古屋、松山、沖繩、富山、熊本）進港、出港或經停航班（包括東航、上航或其他航空公司航班），航班起飛日期在2025年11月15日至2025年12月31日期間，可免費變更1次，退票則免收退票手續費。

南航和國航的日本航線退改簽政策也與東航類似，可以免費退改簽的客票起飛時間，從11月15日起到12月31日結束。

大陸外交部14日發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，發生多起在日大陸公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，大陸公民在日本安全環境持續惡化。

今年大陸十一連假期間，日本是大陸人出境遊的熱門目的地，「航旅縱橫」機票預訂數據顯示，十一中秋假期的熱門出境目的地前十名，分別為日本大阪、香港、日本東京、南韓首爾、新加坡、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、台北、澳門、英國倫敦。

儘管今年航司進一步加大日本運力的投放，但十一期間依然一票難求，例如吉祥航空1天5班上海—大阪的航線，早在放假前幾天就全部售罄。不過在十一過後，日本航線迅速降溫。查詢上海—大阪等運力投放更大的航線票價發現，不少航線票價低至500元人民幣以下，相當於只支付相關稅費。

受大陸民航換季、市場因素影響，中國大陸—日本周度航班量已大幅下滑。據航班管家數據，第45周（11月3日到11月9日）周航班量1,189班次，恢復率（較2019年同期）為82.9%。1家航空公司市場部人士表示，由於泰國旅遊安全方面的影響，今年到東南亞的需求被分流，所以日韓、甚至歐洲都很好。

在春秋航空第3季業績說明會上，相關高層表示，今年以來日韓方面出境遊需求強勁，韓國航線全年將維持在較好水準。即使進入冬季，預訂情況依然表現良好；日本則在供給增幅較大、並經歷7月短暫需求不及預期後，供需持續優化；東南亞市場今年受外部環境影響較大，但自十一以來市場持續回暖，旅客對東南亞旅遊安全性的認知逐步理性化，普遍認為常規旅遊並無顯著風險，推動市場逐步恢復。