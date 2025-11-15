獨／政治風暴燒到動物園…雙城論壇生波 小貓熊來台「不能說沒變數」

雙城論壇有望12月在上海登場，但隨著國民黨副主席張榮恭赴陸，傳出陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，雙城論壇恐生變數，連帶衝擊雙方動物交流。台北市立動物園坦言，談好的合作不能說沒有變數，但強調專業上該有的準備一樣都不會少。

北市府和上海市府去年12月在台北舉辦的雙城論壇，簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，台北動物園預計會送出一對企鵝交換對方一對小貓熊。園方11月上旬曾說，待雙方動物完成檢疫後，順利的話，預計上半年就會來台，希望年初氣溫較為舒適、運送條件佳，就能開始交換。

李驍東預定11月20日來台3天，將赴台北動物園了解小貓熊的生活環境，這兩天卻傳出陸委會擬不核准他的來台申請，為今年雙城論壇能否舉行再添變數。

台北動物園發言人曹先紹今表示，兩岸氛圍隨時千變萬化，影響因子也很多。以北市而言，如果預期12月登場的雙城論壇真的有影響，會間接影響到雙方合作的默契；談好要合作的東西是否會產生變數，他坦言不能說沒有，即使朝同樣的方向，節奏也可能改變。

曹先紹強調，台北動物園在專業上該有的準備一樣都不會少，「我們能控制的是自己對專業的信心」，但是動物交換本來就有必要的程序要走，包含各種許可、檢疫條件、動物的健康狀況。如果檢疫期間，動物出現傳染性疫病，恐會影響後續期程。