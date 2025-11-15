快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／政治風暴燒到動物園…雙城論壇生波 小貓熊來台「不能說沒變數」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府去年12月雙城論壇與上海市府簽署相關備忘錄，促成「小貓熊外交」。圖／台北市立動物園提供
北市府去年12月雙城論壇與上海市府簽署相關備忘錄，促成「小貓熊外交」。圖／台北市立動物園提供

雙城論壇有望12月在上海登場，但隨著國民黨副主席張榮恭赴陸，傳出陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，雙城論壇恐生變數，連帶衝擊雙方動物交流。台北市立動物園坦言，談好的合作不能說沒有變數，但強調專業上該有的準備一樣都不會少。

北市府和上海市府去年12月在台北舉辦的雙城論壇，簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，台北動物園預計會送出一對企鵝交換對方一對小貓熊。園方11月上旬曾說，待雙方動物完成檢疫後，順利的話，預計上半年就會來台，希望年初氣溫較為舒適、運送條件佳，就能開始交換。

李驍東預定11月20日來台3天，將赴台北動物園了解小貓熊的生活環境，這兩天卻傳出陸委會擬不核准他的來台申請，為今年雙城論壇能否舉行再添變數。

台北動物園發言人曹先紹今表示，兩岸氛圍隨時千變萬化，影響因子也很多。以北市而言，如果預期12月登場的雙城論壇真的有影響，會間接影響到雙方合作的默契；談好要合作的東西是否會產生變數，他坦言不能說沒有，即使朝同樣的方向，節奏也可能改變。

曹先紹強調，台北動物園在專業上該有的準備一樣都不會少，「我們能控制的是自己對專業的信心」，但是動物交換本來就有必要的程序要走，包含各種許可、檢疫條件、動物的健康狀況。如果檢疫期間，動物出現傳染性疫病，恐會影響後續期程。

動物園 小貓熊 雙城論壇 陸委會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳卡雙城論壇 陸委會：蔣市長去沒問題

國民黨兩岸立場遭質疑？侯友宜這麼說

李驍東來台擬不准 北市府內人士：陸委會層層加壓雙城論壇恐生變

雙城論壇生波？上海台辦副主任申請來台擬不准 蔣萬安反應曝光

相關新聞

獨／政治風暴燒到動物園…雙城論壇生波 小貓熊來台「不能說沒變數」

雙城論壇有望12月在上海登場，但隨著國民黨副主席張榮恭赴陸，傳出陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，雙城論壇恐...

配合大陸官方籲暫勿赴日 陸三大航空推日本航線「免費退改簽」

大陸外交部和大陸駐日本使領館就大陸公民前往日本發布鄭重提醒後，大陸國有三大航空公司的日本航線免費退改簽政策隨之而來。免費...

陸委會主委邱垂正接見日本師生 稱面對中共威權擴張 台日需團結合作

日本首相高市早苗日前在日本國會稱「台灣有事」有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引起北京激烈...

達賴喇嘛轉世議題 在台藏人：中共會推指定人選

藏人行政中央駐台灣代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今天在一場國際研討會上說，第14世達賴喇嘛圓寂後，判定中共絕...

神20乘組「換船」搭神21回家 3人駐留天宮204天創紀錄

因返回艙舷窗玻璃被太空碎片撞出裂紋，神舟20號載人飛船3名航天員滯留「天宮」太空站9天後，昨「借用」神舟21號返回艙返回...

神20航天員返地球首餐 牛肉麵加蛋 還有饅頭、羊肉湯

在航天員返回地球階段，他們第一餐吃什麼，是很多人關注的有趣話題。香港文匯報報導，神舟20號乘組返回地球後的第一頓熱飯，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。