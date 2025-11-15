達賴喇嘛轉世議題 在台藏人：中共會推指定人選

藏人行政中央駐台灣代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今天在一場國際研討會上說，第14世達賴喇嘛圓寂後，判定中共絕對會推出指定人選，複製第11世班禪喇嘛模式。

「雪域論壇：2025尋找共同點」西藏國際研討會－達賴喇嘛的轉世制度與藏中未來變局15日上午在政治大學公企中心揭幕。

格桑堅參表示，達賴喇嘛是西藏社會核心，中共知道如果不能掌控達賴喇嘛，那就無法掌控西藏，於是中共一方面透過宣傳妖魔化達賴喇嘛；另一方面持續布局達賴喇嘛轉世議題，現在可以百分百地預估，一旦達賴喇嘛圓寂，中共會找一個人選出來，「因為我們知道班禪大師正是這樣找的」。

達賴喇嘛今年7月在印度達蘭薩拉（Dharamshala）宣布，將會有轉世繼任者，達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）是唯一有權認定轉世靈童的單位。他強調，繼任者將誕生於「自由世界」。

格桑堅參指出，達賴喇嘛的談話清楚地指出，將會轉世在一個自由、利益眾生的國家，等於完全排除中共統治的地方；不過中共會再找一個認定人選，這絕對不會受到藏人的認可，達賴喇嘛轉世議題將成為西藏、中共輿論博弈戰場、國際焦點，印度在其中扮演的角色也很重要。

格桑堅參強調，一直訴求透過「中間道路政策」解決西藏問題，中共現在卻是完全漠視西藏問題存在，持續消滅西藏文化、宗教等特性。過往還有區域自治遮羞布，現今在所謂的「中華民族共同體意識」下全部消失，希望同樣蒙受中共苦難的台灣、香港、新疆可以聯合、團結意志。

北京主張，轉世靈童會在中國境內產生，由中央政府批准。格桑堅參笑稱，如果達賴喇嘛轉世到台灣，「要說台灣是國外嗎」；如果轉世到印度東北部阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），也要宣稱這是中國領土嗎？中共為了政治需求，編織很多謊言，這些謊言往往會再回頭來打臉自己。

印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，習近平對於少數民族、宗教的鎮壓超越先前的中共領導人，舉凡有反抗能力的都被控制住了，過去會聽到的、會見到的反抗聲音、反抗行為很難被曝光，中共對於少數民族、宗教採取的政策是「少數民族要同化、宗教要消滅」。

矢板明夫認為，中國駐大阪總領事薛劍近期對於日本首相高市早苗的「斬首說」，恰巧也給了一個契機，讓國際社會知道中共的嘴臉，進而去了解西藏、新疆受到中共欺負多年，讓世界看清楚中共的野蠻本質。

在藏傳佛教中，班禪喇嘛是僅次於達賴喇嘛的第二號宗教領袖。達賴喇嘛在1995年認定男童更登確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）為班禪喇嘛轉世，中共拒絕承認、另選堅贊諾布，更登確吉尼瑪失蹤、下落不明。