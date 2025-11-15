警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海事局網站15日發布，鹽城海事局發布航行警告，11月17日至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱艦發射砲彈。（圖／取自「北海艦隊」微信公眾號）
日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。繼大陸外交部領事司14日晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」後，大陸海事局網站15日發布，鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

這次黃海中部實彈演習的座標範圍並未公開具體數據，不過演習區域接近中韓專屬經濟區（EEZ）重疊海域，具有高度戰略敏感性。可能對南韓、日本及駐韓駐日美軍構成潛在戰略壓力。

共軍上次舉行黃海中部的實彈演習是在今年1月4至6日，是年度聯合軍事訓練的一部分，重點在於提升實戰化與體系化作戰能力。當時實彈演習區域主要在黃海北部部分海域進行，尤其是遼寧省大連海事局所公布的禁航區域。

