陸委會主委邱垂正接見日本師生 稱面對中共威權擴張 台日需團結合作

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會主委邱垂正（右）11月3日接見日本立教大學倉田徹教授一行，消息於15日公布。（圖／取自陸委會臉書）
陸委會主委邱垂正（右）11月3日接見日本立教大學倉田徹教授一行，消息於15日公布。（圖／取自陸委會臉書）

日本首相高市早苗日前在日本國會稱「台灣有事」有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引起北京激烈反彈，陸委會則在15日披露主委邱垂正11月3日接見日本訪團的內容，邱垂正表示，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。

陸委會15日於臉書帳號貼文，公布邱垂正於11月3日接見日本立教大學師生訪問團。邱垂正當時表示，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。他亦提到，香港經驗也讓我們瞭解，民主自由從來不是免費，需要努力爭取才能維持，唯有確保主權，才能守護民主、自由、人權、法治，也才能保障民眾福祉。

消息指，訪團由日本香港議題研究權威學者、立教大學法學部倉田徹教授率隊，偕該校法學及政治學科學生拜會邱垂正，就近期香港情勢、我方政府接納香港移民政策、台灣如何應對中國大陸認知作戰、台灣在自由與安全的對立價值上如何做到制度權衡、台日年輕世代如何守護共同的民主自由價值等議題進行「深度交流」。

消息還提到倉田教授表示，透過此次訪問更加瞭解台日間就兩岸及臺港議題的各項交集與內涵，師生皆感收穫滿滿，希望有機會再度來訪。

日本 邱垂正 陸委會
相關新聞

中共軍媒頭版評論嗆日本：膽敢武力介入台海局勢 必遭迎頭痛擊

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。中共《解放軍報》15日頭版重要評論專欄「鈞聲」15日發文指...

反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括中國駐美...

川普2.0首次對台軍售 陸國台辦：以武謀獨自尋絕路

美國總統川普第2任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元（約新台幣102億元），包括F-16戰機、C-130運輸...

陸籲「暫勿前往日本」…台灣網友歡呼 林氏璧：非常危險國家我們去就好

大陸外交部領事司昨晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」。對此，日旅達人林氏璧在threads帳號「日本自助旅遊中...

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本...

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。繼大陸外交部領事司14日晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前...

