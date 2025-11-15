陸委會主委邱垂正接見日本師生 稱面對中共威權擴張 台日需團結合作

日本首相高市早苗日前在日本國會稱「台灣有事」有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引起北京激烈反彈，陸委會則在15日披露主委邱垂正11月3日接見日本訪團的內容，邱垂正表示，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。

陸委會15日於臉書帳號貼文，公布邱垂正於11月3日接見日本立教大學師生訪問團。邱垂正當時表示，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。他亦提到，香港經驗也讓我們瞭解，民主自由從來不是免費，需要努力爭取才能維持，唯有確保主權，才能守護民主、自由、人權、法治，也才能保障民眾福祉。

消息指，訪團由日本香港議題研究權威學者、立教大學法學部倉田徹教授率隊，偕該校法學及政治學科學生拜會邱垂正，就近期香港情勢、我方政府接納香港移民政策、台灣如何應對中國大陸認知作戰、台灣在自由與安全的對立價值上如何做到制度權衡、台日年輕世代如何守護共同的民主自由價值等議題進行「深度交流」。

消息還提到倉田教授表示，透過此次訪問更加瞭解台日間就兩岸及臺港議題的各項交集與內涵，師生皆感收穫滿滿，希望有機會再度來訪。