被美方指控「技術援助解放軍」 阿里巴巴駁：惡意公關操作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國指責大陸科技巨頭阿里巴巴，為中共軍方針對美國境內目標的「行動」提供技術支持。阿里巴巴發聲明表示，相關指控和暗示完全不屬實。陸駐美使館則指會嚴厲打擊一切形式的網路攻擊。中新社
美國指責大陸科技巨頭阿里巴巴，為中共軍方針對美國境內目標的「行動」提供技術支持。阿里巴巴發聲明表示，相關指控和暗示完全不屬實。陸駐美使館則指會嚴厲打擊一切形式的網路攻擊。中新社

外媒引用白宮國家安全備忘錄報導，美國指責大陸科技巨頭阿里巴巴，為中共軍方針對美國境內目標的「行動」提供技術支持。阿里巴巴發聲明表示相關指控和暗示完全不屬實；陸駐美使館則指會嚴厲打擊一切形式的網路攻擊

《金融時報》報導，該備忘錄包含解密的「絕密」情報，內容涉及阿里巴巴如何向解放軍，提供白宮認為威脅美國安全的能力。

備忘錄顯示，阿里巴巴不僅提供大陸政府、解放軍存取客戶敏感資料的管道，包括IP位址、WiFi資訊和付款紀錄，更提供多項AI相關服務。

文件指出，阿里巴巴員工曾將「零日漏洞」相關資訊轉交給解放軍，意指未知的軟體安全漏洞，令開發人員來不及修補，成為網路攻擊破口。前中情局中國分析部門主管威爾德（Dennis Wilder）警告，解放軍網路入侵行動的廣度和深度已達到「前所未有」的水準。

威爾德指出，「解放軍每天對美國關鍵基礎設施進行廣泛入侵行動，包括機場、海港及太平洋地區美軍的重要運輸節點，甚至是美國本土」，「目標是為其『系統性破壞戰』策略奠定基礎，以備軍事衝突時實施。」

路透報導，阿里巴巴發聲明表示，「文章中的主張及含沙射影，完全虛假」，又指「我們質疑這篇匿名洩密報導背後的動機，《金融時報》承認他們無法證實。這場惡意公關操作顯然出自別有用心之人之手，目的在於破壞川普總統最近與大陸達成的貿易協議。」

陸駐美大使館發言人劉鵬宇表示，在沒有有效證據的情況下，美方妄下結論，對大陸進行毫無根據的指責，做法極其不負責任，完全歪曲事實，中方對此堅決反對。

相關新聞

中共軍媒頭版評論嗆日本：膽敢武力介入台海局勢 必遭迎頭痛擊

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。中共《解放軍報》15日頭版重要評論專欄「鈞聲」15日發文指...

反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括中國駐美...

川普2.0首次對台軍售 陸國台辦：以武謀獨自尋絕路

美國總統川普第2任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元（約新台幣102億元），包括F-16戰機、C-130運輸...

陸籲「暫勿前往日本」…台灣網友歡呼 林氏璧：非常危險國家我們去就好

大陸外交部領事司昨晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」。對此，日旅達人林氏璧在threads帳號「日本自助旅遊中...

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本...

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。繼大陸外交部領事司14日晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前...

