傳卡雙城論壇 陸委會：蔣市長去沒問題
傳陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，台北市政府擔憂預定12月召開的雙城論壇恐有變數；陸委會表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會（陸委會）擬不核准李驍東來台申請，以此做為反制動作，預定12月在上海舉辦的雙城論壇恐有變數。
陸委會今天回應，對於雙城論壇都是站在協助的角度，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。
據國民黨文傳會新聞稿，張榮恭、陳吉寧昨天會晤，雙方對於在「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，加強兩黨政治互信、推動滬台交流合作、促進在滬台商台胞生活福祉與權益保障等方面有高度交集，特別是對於推動黨際交流和青年交流有共識。
