傳卡雙城論壇 陸委會：蔣市長去沒問題

中央社／ 台北15日電

陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，台北市政府擔憂預定12月召開的雙城論壇恐有變數；陸委會表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。

國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會（陸委會）擬不核准李驍東來台申請，以此做為反制動作，預定12月在上海舉辦的雙城論壇恐有變數。

陸委會今天回應，對於雙城論壇都是站在協助的角度，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。

據國民黨文傳會新聞稿，張榮恭、陳吉寧昨天會晤，雙方對於在「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，加強兩黨政治互信、推動滬台交流合作、促進在滬台商台胞生活福祉與權益保障等方面有高度交集，特別是對於推動黨際交流和青年交流有共識。

上海 陸委會 雙城論壇 李驍東 張榮恭
延伸閱讀

相關新聞

中共軍媒頭版評論嗆日本：膽敢武力介入台海局勢 必遭迎頭痛擊

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。中共《解放軍報》15日頭版重要評論專欄「鈞聲」15日發文指...

反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括中國駐美...

川普2.0首次對台軍售 陸國台辦：以武謀獨自尋絕路

美國總統川普第2任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元（約新台幣102億元），包括F-16戰機、C-130運輸...

陸籲「暫勿前往日本」…台灣網友歡呼 林氏璧：非常危險國家我們去就好

大陸外交部領事司昨晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」。對此，日旅達人林氏璧在threads帳號「日本自助旅遊中...

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本...

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。繼大陸外交部領事司14日晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前...

