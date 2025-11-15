快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

先設防火牆！陸駐韓大使：盼「韓美同盟」勿在台灣問題玩火

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
陸駐韓大使戴兵13日與中韓媒體交流時表示，如何解決台灣回歸問題是中國內政，不容他國干涉，希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。圖／「中國駐韓國大使館」公眾號
陸駐韓大使戴兵13日與中韓媒體交流時表示，如何解決台灣回歸問題是中國內政，不容他國干涉，希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。圖／「中國駐韓國大使館」公眾號

陸駐韓大使戴兵13日在與中韓媒體交流時表示，如何解決台灣回歸問題，是中國內政，不容他國干涉，希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。

陸駐韓使館官方微信公眾號14日深夜發布，戴兵13日與30多家中韓主流媒體記者座談時，有南韓記者問及如何看待「韓美同盟現代化」可能涉及遏華甚至介入台海事態。

戴兵表示，韓美同盟是歷史形成的，它的定位大家都很清楚，中方及地區國家都關注所謂「韓美同盟現代化」。如果韓美同盟的戰略目標發生變化，中方對其態度也將隨之改變。

戴兵認為，一個中國原則是中國同各國建交和發展關係的政治基礎，也是各國對中國作出的政治承諾。「如何解決臺灣回歸祖國、實現國家統一問題，是中國的內政，不容別國干涉。」

戴兵指出，國家尚未統一，這是中國人民心中的痛。任何國家、任何人在中國人民的痛處捅刀子，中國必然作出強烈反應。「近日日本新首相涉台錯誤言論完全不可接受，中方已表明嚴正立場。希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。」

台灣問題
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

高市不收回「台灣有事」論述 陸國台辦：敢武力介入台灣必將痛擊

高市早苗「台灣有事論」 陸國防部：若武力介入台海局勢 將付慘痛代價

陸外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

相關新聞

反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括中國駐美...

川普2.0首次對台軍售 陸國台辦：以武謀獨自尋絕路

美國總統川普第2任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元（約新台幣102億元），包括F-16戰機、C-130運輸...

陸籲「暫勿前往日本」…台灣網友歡呼 林氏璧：非常危險國家我們去就好

大陸外交部領事司昨晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」。對此，日旅達人林氏璧在threads帳號「日本自助旅遊中...

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本...

胡錫進罵高市「巫婆」 反被美駐日大使批評「分不清是非對錯」

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國大陸與日本關係緊張。繼大陸駐大阪總領事薛劍「斬首論」後，大陸《環球時報》前總編輯胡...

先設防火牆！陸駐韓大使：盼「韓美同盟」勿在台灣問題玩火

陸駐韓大使戴兵13日在與中韓媒體交流時表示，如何解決台灣回歸問題，是中國內政，不容他國干涉，希望韓美同盟不要在台灣問題上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。