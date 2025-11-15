聽新聞
先設防火牆！陸駐韓大使：盼「韓美同盟」勿在台灣問題玩火
陸駐韓大使戴兵13日在與中韓媒體交流時表示，如何解決台灣回歸問題，是中國內政，不容他國干涉，希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。
陸駐韓使館官方微信公眾號14日深夜發布，戴兵13日與30多家中韓主流媒體記者座談時，有南韓記者問及如何看待「韓美同盟現代化」可能涉及遏華甚至介入台海事態。
戴兵表示，韓美同盟是歷史形成的，它的定位大家都很清楚，中方及地區國家都關注所謂「韓美同盟現代化」。如果韓美同盟的戰略目標發生變化，中方對其態度也將隨之改變。
戴兵認為，一個中國原則是中國同各國建交和發展關係的政治基礎，也是各國對中國作出的政治承諾。「如何解決臺灣回歸祖國、實現國家統一問題，是中國的內政，不容別國干涉。」
戴兵指出，國家尚未統一，這是中國人民心中的痛。任何國家、任何人在中國人民的痛處捅刀子，中國必然作出強烈反應。「近日日本新首相涉台錯誤言論完全不可接受，中方已表明嚴正立場。希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。」
