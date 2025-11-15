快訊

川普2.0首次對台軍售 陸國台辦：以武謀獨自尋絕路

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國國務院批准最新一波對台軍售，總額為3.3億美元，提供F-16（圖左）、C-130運輸機（圖上）以及IDF戰機零件、維修等服務。（聯合報系資料照）
美國國務院批准最新一波對台軍售，總額為3.3億美元，提供F-16（圖左）、C-130運輸機（圖上）以及IDF戰機零件、維修等服務。（聯合報系資料照）

美國總統川普第2任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元（約新台幣102億元），包括F-16戰機、C-130運輸機及台製經國號（IDF）戰機的零件和維修服務等。大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，正告賴清德當局，「倚外謀獨」、「以武謀獨」是自尋絕路。

大陸國台辦15日一早發布發言人答記者問，陳斌華說，我們堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器這一立場是一貫的、明確的。

他說，美方此舉嚴重損害「中國主權和安全利益」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，慎之又慎處理台灣問題。

陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德當局上台以來，不斷對外獻媚輸誠，窮兵黷武，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，不惜把台灣變成「火藥桶」，犧牲台灣民眾安全福祉。

陳斌華說，正告賴清德當局，「倚外謀獨」「以武謀獨」是自尋絕路。我們將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

昨日，大陸外交部發言人林劍也就此表示，這是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，敦促美方停止縱容支持台獨勢力「以武謀獨」。

美國國防合作安全局13日表示，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

美國國防合作安全局表示，此軍售符合美國法律和政策，同時協助台灣持續現代化軍力，以維持可靠的防衛能力，有利於美國的國家、經濟和安全利益。

我總統府發言人郭雅慧昨表示，美國政府依據「台灣關係法」與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

