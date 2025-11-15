快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括在臉書上重申中國國防部發言人蔣斌的說法。圖／翻攝中國駐美大使館臉書
日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括在臉書上重申中國國防部發言人蔣斌的說法。圖／翻攝中國駐美大使館臉書

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括中國駐美大使館在X平台上重申中國外交部發言人林劍的說法，並在臉書上重申中國國防部發言人蔣斌的說法。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿。

林劍近日回應日方言論表示，任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流；中國駐美大使館也在X平台上重申此語。

此外，蔣斌日前表示，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價；中國駐美大使館也在社群平台上重申此語。

日本 高市早苗 台灣有事
反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括中國駐美...

張榮恭會宋濤…傳陸委會出手反制 李驍東來台許可恐遭撤

國民黨主席鄭麗文與其團隊甫就任，張榮恭昨以國民黨副主席身分前往大陸，與中共中央台辦主任宋濤會談。張榮恭表示，兩岸和平發展...

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本...

習近平會見泰王 拓展新興領域合作

大陸國家主席習近平昨會見來訪的泰國國王瓦吉拉隆功，他表示願和泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國...

陸配村長解職 花蓮縣府撤銷處分

花蓮縣陸配村長鄧萬華註銷中國大陸戶籍，卻無法放棄大陸國籍，遭解除村長職務，成為在任民選陸配公職人員被解職的首例，全國矚目...

國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

國民黨主席鄭麗文與其團隊甫就任，張榮恭就以國民黨副主席身分前往大陸。中共中央台辦主任宋濤在會面中重申反對台獨與外部干涉，...

