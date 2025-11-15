反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，中國駐美國大使館近日也在社群平台上重申中方對於台灣的立場，包括中國駐美大使館在X平台上重申中國外交部發言人林劍的說法，並在臉書上重申中國國防部發言人蔣斌的說法。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿。

林劍近日回應日方言論表示，任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流；中國駐美大使館也在X平台上重申此語。

此外，蔣斌日前表示，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價；中國駐美大使館也在社群平台上重申此語。