中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐怕影響兩國的人員交流和觀光產業。

大陸央視新聞報導，外交部在通告中，首先提出對日本社會治安的憂慮。提到今年以來，日本社會治安持續不靖，涉及大陸公民的違法犯罪案件多有發生，發生多起在日大陸公民遇襲事件，部分案件迄未偵破。

引人注目的是，此通告明確指出，近期「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，此舉已嚴重衝擊中日兩國人員交流的氛圍，並進一步提高了在日大陸公民的人身安全風險。

「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，顯然指的是日本首相高市早苗，日前針對「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論。大陸國台辦已表達措辭強硬的譴責，認為日本「沒有資格說三道四」，並警告日方若武力介入台灣問題，必將「迎頭痛擊」。

不過全篇並未提到具體的案件，以及統計數據，但大陸外交部已對公民發出「暫勿前往日本」的警告，並提醒已在日大陸公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。