解放軍「四川艦」 首度海試

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸首艘○七六型兩棲攻擊艦四川艦昨天從上海滬東中華造船廠碼頭解纜，赴相關海域開展首次海試。（新華社）
繼大陸首艘電磁彈射航母福建艦本月初服役後，全球第一艘搭載電磁彈射和阻攔技術的兩棲攻擊艦、解放軍海軍「四川艦」昨天進行首次海試，將主要檢測驗證四川艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

新華社報導，四川艦是可與航母形成編隊戰力的「○七六型兩棲攻擊艦」首艦，昨天從上海滬東中華造船廠出發海試。○七六型兩棲攻擊艦是大陸首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，應用電磁彈射和阻攔技術，設置雙艦島式上層建築和全通直飛行甲板，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。去年十二月，共軍海軍○七六型兩棲攻擊艦在上海下水，命名為「四川艦」，舷號「五一」。

「四川艦」全長二六○至二六三米，甲板寬度四十三至五十二米，滿載排水量約‌四點五萬至五點五萬噸‌，超過法國戴高樂號航母（四點二萬噸）。配備一條‌一百卅米電磁彈射軌道‌，可彈射二噸無人機至七十噸預警機。‌‌最大搭載量達廿四架殲三五隱形戰鬥機加五十架混合編隊。‌‌塢艙可搭載七二六型氣墊登陸艇、無人攻擊艇。車輛艙可裝○五式兩棲突擊車等裝甲裝備。

‌‌「四川艦」去年十二月下水以來，建造工作按計畫穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海試驗的技術條件，昨起赴相關海域開展首次航行試驗任務。

作為共軍海軍具有指標性意義的兩棲攻擊艦，一直備受關注，據環球時報，大陸軍事專家張軍社曾表示，大型兩棲攻擊艦和航母都屬一級艦艇，以省級行政區命名，○七六型兩棲攻擊艦首艦命名為四川艦。

他稱，該艦有三個特點，首先是噸位大，航程遠，有「小航母」之稱；二是首次採用電磁彈射技術的兩棲攻擊艦，可以起飛直升機、殲-15戰鬥機等各型戰鬥機以及固定翼無人機；三是兩棲突擊作戰能力強，可以搭載一個兩棲作戰營兵力，快速抵達目的地進行登陸作戰。張軍社還說，該型艦與航母組成的航母編隊，將大幅提升共軍的遠海打擊能力和控制能力。

大陸軍事專家邵永靈年初時曾預判，如果一切都特別順利，快的話二○二六年年底有望服役，慢一點二○二七年年中。解放軍另有四艘○七五型兩棲攻擊艦。

