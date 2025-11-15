聽新聞
習近平會見泰王 拓展新興領域合作

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國家主席習近平（右二）和夫人彭麗媛（右一）昨天在北京人民大會堂會見來華國是訪問的泰國國王瓦吉拉隆功（左二）和王后素提達（左一）。（新華社）
大陸國家主席習近平（右二）和夫人彭麗媛（右一）昨天在北京人民大會堂會見來華國是訪問的泰國國王瓦吉拉隆功（左二）和王后素提達（左一）。（新華社）

大陸國家主席習近平昨會見來訪的泰國國王瓦吉拉隆功，他表示願和泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智慧、數位經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作獲得更多實利。

中國大陸是泰國最大貿易夥伴，也是最大投資、旅客來源地，適逢中泰建交五十周年，瓦吉拉隆功創下中共建政後泰王首次訪陸的紀錄，這也是他首個出訪的重要國家，習近平為泰王與王后舉行歡迎儀式並共同檢閱儀仗隊。

接著習近平在北京人民大會堂與瓦吉拉隆功、泰國總理阿努廷，多名內閣成員等人舉行會見。習近平說，瓦吉拉隆功此訪充分體現對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼，願和瓦吉拉隆功引領中泰命運共同體建設在下一個五十年取得更大進展。

習近平表示，中方願和泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智慧、數位經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利。

習近平說，要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾越走越親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。

據中方發布，瓦吉拉隆功表示，泰中合作是兄弟間的合作。泰方願積極學習借鑒中國發展經驗，擴大各領域對華合作，增進人文交流，讓泰中友好更加深入人心。

瓦吉拉隆功昨天也與大陸國務院總理李強會見。李強說，願和泰方保持高層交往，深化互利合作，繼續擴大雙邊貿易和雙向投資規模。

中泰鐵路合作項目二○一四年啟動以來，一直幾經波折，去年五月，中泰鐵路合作聯合委員會會議召開，今年二月，泰國內閣批准中泰鐵路合作項目二期工程，計畫一、二期項目分別於二○二八年、二○三一年竣工，屆時將形成從大陸雲南昆明經寮國永珍、泰國曼谷，再直達馬來西亞和新加坡的「黃金大通道」。

中共黨媒人民日報昨也刊出泰國副總理波汶薩專訪內容，他說，大陸十五五規劃建議，與「泰國四點零」戰略高度契合，期待與中方在可再生能源、數位基礎設施、人工智慧等新興領域深化合作。

習近平 泰國 中共
