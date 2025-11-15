冷眼集／屢針對陸配 內政部還要折騰？

花蓮縣陸配村長鄧萬華先前因被認定未放棄大陸「國籍」遭解除職務，經過訴願，由花蓮縣府撤銷原處分，這起案件具有強烈的指標意義，更是開啟對內政部今年以來諸多類似政策的檢討契機。

歸根結柢，陸配既已取得台灣戶籍、成為台灣地區人民，並經一定的年限後服公職，這本就不是一個國籍法的問題。在憲法增修條文的國家統一前架構下，區別台灣地區人民與大陸地區人民，依照的是兩岸條例，而不是國籍法，因為對憲法而言，大陸地區人民並沒有國籍的問題，若據此要求陸配背景的民選公職人員應放棄「外國國籍」，並提出「佐證資料」，這在兩岸現實中根本走不通。

就以內政部最近修改的法規「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，要求新增繳納「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」為例，連海基會都在昨日表示，沒有看過這類公證書，既然護照公證書都沒見過，甭提放棄大陸「國籍」的證明。

近兩年，陸配參選的「國籍」問題不斷被提出，如民眾黨不分區立委名單上的徐春鶯、國民黨籍前南投縣議員史雪燕等案例，不過時任陸委會主委邱太三還駁斥「兩國論」的質疑，但賴政府上台伊始，其實就著重在以「國籍」定義「中華民國」，兩國論早就「不是問題」。

除內政部上述「許可辦法」，還有修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，大幅收緊相關規範，乃至於年初宣布「大陸人民等同我國國民」之解釋停止適用等，這些都是中央政府用行政手段衝擊人民權利的一環。

但這些舉措，以及所欲彰顯的「國籍法」儼然成為「兩岸條例」上位法律的思維，對於社會大眾到底是便利還是擾民？今年陸配除籍證明案引發的民怨，殷鑑就在眼前。