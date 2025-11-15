聽新聞
冷眼集／屢針對陸配 內政部還要折騰？

聯合報／ 本報記者廖士鋒

花蓮縣陸配村長鄧萬華先前因被認定未放棄大陸「國籍」遭解除職務，經過訴願，由花蓮縣府撤銷原處分，這起案件具有強烈的指標意義，更是開啟對內政部今年以來諸多類似政策的檢討契機。

歸根結柢，陸配既已取得台灣戶籍、成為台灣地區人民，並經一定的年限後服公職，這本就不是一個國籍法的問題。在憲法增修條文的國家統一前架構下，區別台灣地區人民與大陸地區人民，依照的是兩岸條例，而不是國籍法，因為對憲法而言，大陸地區人民並沒有國籍的問題，若據此要求陸配背景的民選公職人員應放棄「外國國籍」，並提出「佐證資料」，這在兩岸現實中根本走不通。

就以內政部最近修改的法規「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，要求新增繳納「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」為例，連海基會都在昨日表示，沒有看過這類公證書，既然護照公證書都沒見過，甭提放棄大陸「國籍」的證明。

近兩年，陸配參選的「國籍」問題不斷被提出，如民眾黨不分區立委名單上的徐春鶯、國民黨籍前南投縣議員史雪燕等案例，不過時任陸委會主委邱太三還駁斥「兩國論」的質疑，但賴政府上台伊始，其實就著重在以「國籍」定義「中華民國」，兩國論早就「不是問題」。

除內政部上述「許可辦法」，還有修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，大幅收緊相關規範，乃至於年初宣布「大陸人民等同我國國民」之解釋停止適用等，這些都是中央政府用行政手段衝擊人民權利的一環。

但這些舉措，以及所欲彰顯的「國籍法」儼然成為「兩岸條例」上位法律的思維，對於社會大眾到底是便利還是擾民？今年陸配除籍證明案引發的民怨，殷鑑就在眼前。

陸配 國籍 兩國論 內政部 兩岸人民關係條例
相關新聞

國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

國民黨主席鄭麗文與其團隊甫就任，張榮恭就以國民黨副主席身分前往大陸。中共中央台辦主任宋濤在會面中重申反對台獨與外部干涉，...

中日衝突升溫！大陸外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本...

習近平會見泰王 拓展新興領域合作

大陸國家主席習近平昨會見來訪的泰國國王瓦吉拉隆功，他表示願和泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國...

陸神舟20號太空人「換船」終著陸

大陸神舟廿號載人太空船先前疑似遭太空微小碎片撞擊，原計畫十一月五日的返回任務推遲。昨天傍晚，載著神舟廿號太空人乘組的神舟...

解放軍四川艦 首度海試

繼大陸首艘電磁彈射航母福建艦本月初服役後，全球第一艘搭載電磁彈射和阻攔技術的兩棲攻擊艦、解放軍海軍「四川艦」昨天進行首次...

新規要求陸配繳陸護照公證書 海基會：從未見過此類文書

內政部近期修改一項許可辦法，新增規定大陸人士來台定居，需要繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，但肩負兩岸文書驗證大...

