陸配村長解職 花蓮撤銷處分

花蓮縣陸配村長鄧萬華註銷中國大陸戶籍，卻無法放棄大陸國籍，遭解除村長職務，成為在任民選陸配公職人員被解職的首例，全國矚目。鄧不服向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議撤銷原處分，要求富里鄉公所另為適法處理。她昨得知後低調說，「一天沒拿到公文，我就不能多講一句話。」

內政部昨日表示，「國籍法」明定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職日一年內完成放棄並提出佐證資料，未辦理者權責機關均應依法辦理解職，機關無自行解釋空間，也就是富里鄉公所應依法辦理解職。

陸委會昨天回應表示，行政機關應依法行政，針對國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，陸委會充分尊重並支持內政部的立場。

五十歲的鄧萬華來自中國大陸四川省，和住富里鄉學田村的丈夫育有三名子女，她早在十七年前就取得中華民國護照，但丈夫六、七年前患病癱瘓，鄧萬華每天幫丈夫擦澡、清潔、餵食，因考量照顧丈夫需求投入學田村長選舉，除了服務村民也能兼顧家庭，卻遭解職。

鄧萬華曾向富里鄉公所提出經海基會驗證的「中國戶籍註銷證明」，但內政部認定註銷大陸戶籍與放棄國籍不同，並非國籍法所定的文件，多次函文鄉公所要求處理；鄉公所今年八月一日解除鄧的村長職務。她不服提起訴願，花蓮縣府上月廿九日召開訴願委員會，討論後決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。

訴願決議書提到，兩岸關係條例依據憲法增修條文第十一條制定，規範「台灣地區」與「大陸地區」人民身分認定，涉及兩岸人民身分及權利義務事項，但富里鄉公所依國籍法解職，卻未審酌憲法增修條文第十一條「得以法律為特別之規定」規定，也忽略兩岸人民關係條例，仍有疑義。

富里鄉公所提出的答辯書也稱對鄧萬華如何註銷大陸國籍有疑義，曾請縣府函轉內政部及大陸委員會釋示，但未接獲明確解釋，後來因為內政部函文促請三天內依國籍法解除鄧萬華公職，才作出原處分。

訴願審議委員會認為，富里鄉公所未等到中央主管機關釐清疑義，也沒有詳加調查鄧萬華如何依規定註銷大陸國籍，逕自作出不利鄧萬華的處分，未盡到有利、不利一併注意的調查義務，違反行政程序法第九條及卅六條規定，因此撤銷解職處分。

富里鄉長江東成說，當時接獲內政部函文要求依國籍法辦理，也認為法律適用性不無疑義，可能對於民選公職人員權利影響甚巨，但內政部為上級單位，只能依要求辦理，如今公文出爐，會盡速研議花蓮縣政府撤銷原處分的內容。