觀察站／拿捏對陸距離 考驗鄭麗文

鄭麗文甫上任國民黨主席，同步展開外交兩岸交流，近日密集會見美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之等駐台使節，副主席張榮恭率團訪陸。

正值大陸對民進黨立委沈伯洋等人發布全球通緝令之際，鄭麗文秋祭悼念共諜吳石爭議未平，綠營砲打鄭親中，藍營憂心不利明年選舉，黨內已疲於滅火，副主席此時接續訪陸格外敏感，昨晚傳出陸委會反制，擬不放行上海市台辦副主任李驍東來台許可，雙城論壇再生變數。

鄭麗文上任後國民黨爭議不斷，都跟兩岸議題有關，國民黨失去政權後，其兩岸路線論述陷入兩難困境，民進黨將九二共識與「一國兩制」連結，國民黨對政綱主張的「九二共識、一中各表」盡量淡化不表，避免遭抹紅。鄭麗文以九二共識、憲法一中、反台獨，架構和平論述，回歸馬英九路線，九二共識重新端上檯面。

對陸事務上，鄭麗文安排兩位副主席，張榮恭是前主席連戰人馬，鄭布局人事，除了連戰當年提攜之恩，對張展現尊重，也象徵「尊連」；副主席蕭旭岑是前總統馬英九人馬，多次赴陸交流，熟悉大陸對台系統，借重其人脈，亦代表「尊馬」。

蕭旭岑上任副主席前，已在天津與宋濤會見，代表馬英九及鄭麗文問候宋濤，是鄭麗文黨務人馬與大陸對台系統的首次正式交流。張榮恭緊接著赴廈門上海，傳出張率藍營五人小組赴陸，惟據悉黨內無此小組，廈門行屬私人行程， 見上海市委書記行程也未先知會黨中央。

鄭麗文對陸事務雙頭馬車，黨內觀察她能否「安全駕馭」，若能分工得宜齊頭並進，推動國共對等交流，有助促進兩岸和平，但張榮恭此行黨中央並未交付政治任務，衍生爭議也非事情能意料，只能事後緊急滅火。

兩岸敵意螺旋快速攀升，民進黨動輒扣紅帽，明年又逢選舉，國共交流雖有助化解敵意，但稍不慎也易失分，國民黨仍需步步為營，小心謹慎拿捏距離。