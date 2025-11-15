國民黨副主席張榮恭會國台辦主任：九二共識 求同存異

經濟日報／ 特派記者謝守真／上海14日電

國民黨主席鄭麗文與其團隊甫就任，張榮恭14日以國民黨副主席身分前往大陸，與中共中央台辦主任宋濤會談。張榮恭表示，兩岸和平發展的前提是堅守九二共識，兩岸關係主角是兩岸人民，國民黨將持續推動兩岸和平與交流。

張榮恭與宋濤在上海和平飯店會面，僅開放約十分鐘給在場媒體拍攝，地點經過「精心安排」，因和平飯店曾是1998年第二次辜汪會談舉行地點，當時海基會董事長辜振甫率團訪問大陸，與海協會會長汪道涵會談。

宋濤致詞時祝賀張榮恭就任，並指和平飯店是兩岸關係歷程的見證者，希望此次會面能汲取歷史智慧，共同處理當前台海形勢。他提到，中共總書記習近平10月致電祝賀鄭麗文當選主席，肯定國共兩黨在九二共識、反對台獨基礎上推動兩岸和平發展的成效。他強調，只要堅持九二共識，台海就能和平穩定，大陸願與國民黨相向而行。

張榮恭在致詞時說，此行是他就任黨務新職之後首次到大陸，鄭麗文在回覆給習近平的電文中明確地說，1992年兩岸達成各自以口頭方式，表達堅守一個中國原則共識，是原汁原味的九二共識。兩岸雖存在政治分歧，但應「求同存異、擱置爭議」，正因如此，才有1993年辜汪新加坡會談，及1998年10月在和平飯店的上海會談。他強調，歷史證明，只有堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能和平發展。

九二共識 張榮恭 飯店
