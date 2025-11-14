花蓮陸配村長訴願成功 陸委會：依法行政、公職忠誠沒有曖昧空間

花蓮陸配村長鄧萬華由於中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分。陸委會表示，行政機關應依法行政，公職忠誠義務沒有曖昧空間。

鄧萬華為在台陸配，原為花蓮縣富里鄉學田村長。

富里鄉公所先前多次接獲內政部函文，要求鄧萬華拿出放棄中華人民共和國國籍證明，否則依國籍法解職。鄧萬華在8月1日被富里鄉公所解職，她不服，向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分。

大陸委員會（陸委會）14日透過書面回應，行政機關應依法行政，對於國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及民選公職人員對於國家、國民的忠誠義務，這沒有模糊曖昧空間，陸委會充分尊重、支持內政部立場。

陸委會強調，協助、關懷配偶融入台灣社會是重要工作，政府期盼所有在台陸配安居樂業，共同守護民主樂土。

陸委會副主委兼發言人梁文傑曾多次公開表示，國籍法是硬性規定，若要擔任公職，當事人就不能有雙重國籍，至於這個國籍，不管這個國家在中華民國的外交上面有沒有承認，或是國際社會有沒有承認這個國家，那都不重要。

內政部14日透過新聞稿表示，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。

內政部援引法條為國籍法第20條，要求兼具外國國籍者，應於就（到）職公職前辦理放棄外國國籍；在就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

鄧萬華先前接受媒體訪問時說，在台灣時間比在大陸還久，戶籍、身分證都在這裡，拿的是中華民國護照，因為沒辦法提出放棄國籍證明就被解職，太不合理，才會提出訴願爭取權益。

鄧萬華表示，曾經為此事打電話給重慶公安機關，得到的回應是「我們不承認台灣的國籍，怎麼放棄」。她強調，不是不願意提供，而是辦不到。