快訊

財神爺終於報喜！大樂透6.91億頭獎開出 一注獨得獎落「這縣市」

「不諳英文的母親教我英語」黃仁勳憶兒時經歷 曝習得領導關鍵

陸大使約見日本外交官 警告承擔「越線」後果

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸駐日本大使吳江浩14日「奉示」約見日本外交官，提出「嚴正交涉」，表示強烈敦促日方深刻反省歷史。（圖／取自大陸駐日本大使館）
中國大陸駐日本大使吳江浩14日「奉示」約見日本外交官，提出「嚴正交涉」，表示強烈敦促日方深刻反省歷史。（圖／取自大陸駐日本大使館）

對於日相高市早苗的「台灣有事」的論述，在經陸方抗議但高市無意收回後，中國大陸駐日本大使吳江浩14日也「奉示」約見日本外交官，提出「嚴正交涉」，表示強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。吳江浩同樣提到，「如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」。

據中國大陸駐日本大使館，14日，吳江浩「奉示」約見日本外務事務次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

吳江浩說，日本首相高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅線，進行武力威脅，發出戰爭叫囂，且拒不承認錯誤，拒不收回言論，拒不消除惡劣影響，完全是誤判形勢、不自量力。

他說，「有關言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎」。

吳江浩稱，中方對此強烈憤慨、絕不容忍，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。

吳江浩接著闡述中方立場，包括「台灣是中國的台灣」等，表示日本當政者叫囂武力介入台海事務，赤裸裸挑戰中方核心利益，「是在主動綁上分裂中國的戰車，將把自己引向不歸歧途」。

吳江浩強調，今年是中國抗日戰爭勝利八十周年、台灣光復八十周年等。「我們要正告日方，今天的中國早已不是當年的中國，如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」。

他最後說，中方強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。

13日大陸外交部副部長孫衛東也已「奉示」召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

在外交辭令中，大陸罕用「奉示」一詞，一般是在涉及重大原則性、國家利益之事，外交官「遵照上級的指示，主動召喚下級或相關人員前來會面」。

日本首相高市早苗日前就「台灣有事」，若中共動武可能構成日本「存亡危機事態」的論述，引發中共不滿，提出嚴正交涉，但高市表示，她的發言皆符合日本政府看法，無意撤回或取消。

今天，大陸外交部、國防部、國台辦發言人均對此表態。國台辦發言人陳斌華說，「如其（日本）膽敢武力介入台灣問題，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎」。

日本 中方 外交部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高市早苗是否上土俵頒獎 日本相撲傳統禁忌面臨挑戰

高市早苗談「台灣有事」 松田康博：應是個意外

高市不收回「台灣有事」論述 陸國台辦：敢武力介入台灣必將痛擊

高市早苗「台灣有事論」 陸國防部：若武力介入台海局勢 將付慘痛代價

相關新聞

國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

國民黨主席鄭麗文與其團隊甫就任，張榮恭就以國民黨副主席身分前往大陸。中共中央台辦主任宋濤在會面中重申反對台獨與外部干涉，...

花蓮陸配村長訴願成功 陸委會：依法行政、公職忠誠沒有曖昧空間

花蓮陸配村長鄧萬華由於中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分。陸委會表示，行政機...

張榮恭會宋濤國共對話 重申九二共識基礎推動兩岸關係

國民黨副主席張榮恭今日傍晚於上海和平飯店，會見中共中央台辦主任宋濤。張榮恭重申，國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持九二共...

張榮恭上海會見宋濤 指國民黨繼續推動兩岸和平

新任中國國民黨副主席張榮恭今天在沒有對外預告行程的情況下，赴上海與中國大陸國台辦主任宋濤會面。張榮恭說，國民黨在新的領導...

陸配亞亞為中共懸賞通告叫好 海基會憂構成陸配負面刻板印象

中共釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼，陸配劉振亞（網名亞亞）叫好。海基會副秘書長黎寶文表示，擔心這樣的少數發言對陸配群體...

高市不收回「台灣有事」論述 陸國台辦：敢武力介入台灣必將痛擊

對於日相高市早苗無意收回對「台灣有事」的論述，中共持續發出武力威脅，除大陸外交部，國台辦發言人陳斌華今天也表示，日方如不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。