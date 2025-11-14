聽新聞
張榮恭會宋濤國共對話 重申九二共識基礎推動兩岸關係
國民黨副主席張榮恭今日傍晚於上海和平飯店，會見中共中央台辦主任宋濤。張榮恭重申，國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，並強調兩岸同屬中華民族，沒有化解不了的分歧。兩黨應強化兩岸交流合作，為民族復興開闢宏偉前程。
張榮恭指出，國民黨主席鄭麗文在回覆給中共總書記習近平的電文中明確表示，自1992年海峽兩岸達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識，這就是原汁原味的九二共識。因為求同存異、擱置爭議，所以才有1993年在新加坡的辜汪會談，還有1998年10月在上海和平飯店的辜汪會晤。
張榮恭強調，過去30多年來，台灣經歷過幾次政黨輪替。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨的立場，台海就能維持和平穩定。反之，若是悖離這個立場，台海就會陷入動盪不安。
張榮恭表示，國民黨新的領導團隊組成之後，會更加堅定既有的兩岸共同政治基礎，繼續強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。他在會談中也表達了對於大陸涉台政策的關切，和對在陸台商台胞生活福祉和權益保障的關心。國民黨願與有關各方一起努力，持續為推動兩岸關係正向發展貢獻心力。
國民黨表示，張榮恭在擔任職務之前，早已受邀前往廈門參加交流活動，並前往上海參訪。今日在上海會見市委書記陳吉寧和中台辦主任宋濤的行程，皆客隨主便。張榮恭一行將於11月15日上午前往昆山，和台商台胞進行座談，並於傍晚返回台灣。
