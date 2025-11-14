國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

國民黨主席鄭麗文與其團隊甫就任，張榮恭就以國民黨副主席身分前往大陸。中共中央台辦主任宋濤在會面中重申反對台獨與外部干涉，並對日本涉台言論表達強烈立場；張榮恭則強調，兩岸和平發展的前提是堅守九二共識，兩岸關係主角是兩岸人民，國民黨將持續推動兩岸和平與交流。

張榮恭與宋濤14日17時30分許在和平飯店會面，僅開放約10分鐘給在場媒體拍攝，地點經過「精心安排」。和平飯店曾是1998年第2次辜汪會談舉行地點，當時海基會董事長辜振甫率團訪問大陸，與海協會會長汪道涵會談。

宋濤致詞時祝賀張榮恭就任，並指和平飯店是兩岸關係歷程的見證者，希望此次會面能汲取歷史智慧，共同處理當前台海形勢。他提到，中共總書記習近平10月致電祝賀鄭麗文當選主席，肯定國共兩黨在九二共識、反對台獨基礎上推動兩岸和平發展的成效。他強調，只要堅持九二共識，台海就能和平穩定，大陸願與國民黨相向而行。

談及日本首相高市早苗近期言論，宋濤表示，「前不久日本首相高市早苗就涉台問題公然發出挑釁言論，我們絕不容忍」，若日本介入台海事務，大陸「必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們的圖謀」。對一切外部勢力企圖打台灣牌，干涉中國內部事務，「14億中國人絕不答應」。

張榮恭在致詞時說，此行是他就任黨務新職之後首次到大陸。他表示，鄭麗文再回覆給習近平的電文中明確地說，1992年兩岸達成各自以口頭方式，表達堅守一個中國原則的共識，是原汁原味的九二共識。兩岸雖存在政治分歧，但應「求同存異、擱置爭議」，正因如此，才有1993年的辜汪新加坡會談，以及1998年10月在和平飯店的上海會談。他強調，歷史證明，只有堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能和平發展。

張榮恭強調，在兩岸協商與聯繫機制建立的32年來，台灣經歷過幾次政黨輪替，但歷史證明，只有堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能和平發展；反之則否。生活在台灣的我們，不論是先來還是後到都是台灣人。「在台灣每個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人。」在兩岸共同的政治互信和民族認同基礎上，推動兩岸關係應該是有希望的。