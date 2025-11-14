張榮恭上海會見宋濤 指國民黨繼續推動兩岸和平

新任中國國民黨副主席張榮恭今天在沒有對外預告行程的情況下，赴上海與中國大陸國台辦主任宋濤會面。張榮恭說，國民黨在新的領導班子組成之後，會繼續推動兩岸和平和交流。

宋濤與張榮恭的會見地點選在和平飯店，這裡也是1998年第二次辜汪會談所在。宋濤說，和平飯店是兩岸關係跌宕起伏歷程的見證者，張榮恭當時也見證參與了這次會晤，今天就是要從這些歷程汲取智慧，共同處理好當前複雜的台海情勢。

兩人會談開放10分鐘供媒體拍攝。

宋濤重申，只要堅持「九二共識」，台海就會和平穩定，兩岸關係就能得到改善。

他提到日本首相高市早苗日前涉台問題的發言，稱「如果日本當局膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊」，「一切外部勢力企圖打台灣牌，干涉中國內部事務，14億中國人絕不答應」，並稱有信心、有能力粉碎台獨分裂和外部勢力干涉。

他說，80年前國共兩黨「聯合抗日」取得了偉大勝利，當今要堅持兩黨的共同政治基礎「九二共識」，加強交流與溝通合作，共同「推進祖國統一進程，守護好中華民族的根本利益，共同創建中華民族偉大復興的理念」。

張榮恭說，這次是擔任黨務新職以來第一次到大陸。

他說，國民黨主席鄭麗文在回覆給中共總書記習近平的電文中明確表示，「1992年兩岸達成各自以口頭方式表達，堅持一個中國原則的共識」，他認為這就是「原汁原味的九二共識」。

張榮恭說，因為求同存異，擱置爭議，所以才有1993年的辜汪新加坡會談。32年來，台灣經過了幾次的政黨輪替，但是歷史的發展證明，只要堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係能夠和平發展，反之則否。

他說，生活在台灣，不管是先來還是後到，都是台灣人。「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人也應該是堂堂正正的中國人」。在兩岸的共同的政治互信和民族認同的基礎上，推動兩岸關係應該有希望，就像所在的和平飯店，「我們追求的是台海和平穩定」。

他說，今年台海局勢發生了變化，引起國際人士的關注，但兩岸關係的主角是兩岸人民，站在民族認同的基礎上，如果兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，那就不勞國際人士的關心，反而會獲得全球的肯定。

他說，因此中國國民黨在新的領導班子組成之後，會更加的堅定原來的兩岸關係的政治基礎，繼續推動兩岸的和平，兩岸的交流。

今天一同參加會見的，還有國民黨新任大陸事務部主任張雅屏及青年部主任李昶志等人。張榮恭說，他們將來都會在自己的工作崗位上不斷的推進國共黨際關係。大陸方面，一同會見的，則有曾任國台辦發言人楊毅、現任國台辦發言人陳斌華及上海市台辦主任金梅。