快訊

台美發布聯合聲明 強調不操縱匯率、干預匯市資料將按季公布

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

用水量暴增才被發現孤獨死…82歲嬤陳屍家中成白骨 忠心白狗餓死房內

聽新聞
0:00 / 0:00

張榮恭上海會見宋濤 指國民黨繼續推動兩岸和平

中央社／ 上海14日電
在兩岸關係上資歷豐富的新任中國國民黨副主席張榮恭（左），14日赴上海，在和平飯店與大陸國台辦主任宋濤會面。中央社
在兩岸關係上資歷豐富的新任中國國民黨副主席張榮恭（左），14日赴上海，在和平飯店與大陸國台辦主任宋濤會面。中央社

新任中國國民黨副主席張榮恭今天在沒有對外預告行程的情況下，赴上海與中國大陸國台辦主任宋濤會面。張榮恭說，國民黨在新的領導班子組成之後，會繼續推動兩岸和平和交流。

宋濤與張榮恭的會見地點選在和平飯店，這裡也是1998年第二次辜汪會談所在。宋濤說，和平飯店是兩岸關係跌宕起伏歷程的見證者，張榮恭當時也見證參與了這次會晤，今天就是要從這些歷程汲取智慧，共同處理好當前複雜的台海情勢。

兩人會談開放10分鐘供媒體拍攝。

宋濤重申，只要堅持「九二共識」，台海就會和平穩定，兩岸關係就能得到改善。

他提到日本首相高市早苗日前涉台問題的發言，稱「如果日本當局膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊」，「一切外部勢力企圖打台灣牌，干涉中國內部事務，14億中國人絕不答應」，並稱有信心、有能力粉碎台獨分裂和外部勢力干涉。

他說，80年前國共兩黨「聯合抗日」取得了偉大勝利，當今要堅持兩黨的共同政治基礎「九二共識」，加強交流與溝通合作，共同「推進祖國統一進程，守護好中華民族的根本利益，共同創建中華民族偉大復興的理念」。

張榮恭說，這次是擔任黨務新職以來第一次到大陸。

他說，國民黨主席鄭麗文在回覆給中共總書記習近平的電文中明確表示，「1992年兩岸達成各自以口頭方式表達，堅持一個中國原則的共識」，他認為這就是「原汁原味的九二共識」。

張榮恭說，因為求同存異，擱置爭議，所以才有1993年的辜汪新加坡會談。32年來，台灣經過了幾次的政黨輪替，但是歷史的發展證明，只要堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係能夠和平發展，反之則否。

他說，生活在台灣，不管是先來還是後到，都是台灣人。「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人也應該是堂堂正正的中國人」。在兩岸的共同的政治互信和民族認同的基礎上，推動兩岸關係應該有希望，就像所在的和平飯店，「我們追求的是台海和平穩定」。

他說，今年台海局勢發生了變化，引起國際人士的關注，但兩岸關係的主角是兩岸人民，站在民族認同的基礎上，如果兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，那就不勞國際人士的關心，反而會獲得全球的肯定。

他說，因此中國國民黨在新的領導班子組成之後，會更加的堅定原來的兩岸關係的政治基礎，繼續推動兩岸的和平，兩岸的交流。

今天一同參加會見的，還有國民黨新任大陸事務部主任張雅屏及青年部主任李昶志等人。張榮恭說，他們將來都會在自己的工作崗位上不斷的推進國共黨際關係。大陸方面，一同會見的，則有曾任國台辦發言人楊毅、現任國台辦發言人陳斌華及上海市台辦主任金梅。

兩岸關係和平發展 張榮恭 台海
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國民黨副主席會晤國台辦主任宋濤？ 藍營只提見上海市委書記

國民黨副主席張榮恭赴陸與會影展 牛煦庭：接任前已敲定

鄭麗文捲吳石風波 蔡正元：自以為是創造兩岸和平議題讓民進黨笑到喘息

吳思瑤：鄭麗文將出席追思共諜活動 加入共產黨好了

相關新聞

國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

國民黨主席鄭麗文與其團隊甫就任，張榮恭就以國民黨副主席身分前往大陸。中共中央台辦主任宋濤在會面中重申反對台獨與外部干涉，...

張榮恭上海會見宋濤 指國民黨繼續推動兩岸和平

新任中國國民黨副主席張榮恭今天在沒有對外預告行程的情況下，赴上海與中國大陸國台辦主任宋濤會面。張榮恭說，國民黨在新的領導...

陸配亞亞為中共懸賞通告叫好 海基會憂構成陸配負面刻板印象

中共釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼，陸配劉振亞（網名亞亞）叫好。海基會副秘書長黎寶文表示，擔心這樣的少數發言對陸配群體...

高市不收回「台灣有事」論述 陸國台辦：敢武力介入台灣必將痛擊

對於日相高市早苗無意收回對「台灣有事」的論述，中共持續發出武力威脅，除大陸外交部，國台辦發言人陳斌華今天也表示，日方如不...

內政部新規要求陸配定居需繳陸護照公證書 海基會：從未見過、可具結

內政部近期修改一項許可辦法，新增規定大陸人士來台定居，需要繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，對此肩負兩岸文書驗證...

金融時報：習近平擴大整肅軍方 牽動解放軍對台策略

英國金融時報指出，中國國家主席習近平陸續對解放軍重要將領進行整肅、撤換或調職，直接影響了中國在台灣附近的軍事部署與行動方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。