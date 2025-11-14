快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

陸配亞亞為中共懸賞通告叫好 海基會憂構成陸配負面刻板印象

中央社／ 台北14日電
海峽交流基金會（海基會）14日下午召開背景說明會，由副秘書長黎寶文主持。中央社
中共釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼，陸配劉振亞（網名亞亞）叫好。海基會副秘書長黎寶文表示，擔心這樣的少數發言對陸配群體構成負面刻板印象，這不是一個好的發展。

海峽交流基金會（海基會）14日下午召開背景說明會，由黎寶文主持。

中共釋出懸賞通告追緝温子渝（別名八炯）、陳柏源（別名閩南狼），先前涉及武統言論被廢止在台依親居留許可的劉振亞對此叫好，她在個人社群帳號直言，「報仇的時候到了」，鼓勵眾人對於温子渝、陳柏源加以檢舉。

黎寶文今天回應，看到這樣的言論，相當擔心會不會使台灣社會對於陸配群體構成負面印象，大部分的在台陸配認同台灣、喜歡台灣，非常積極融入在地；少數陸配發表煽動性言論，這不是一個好的發展。

黎寶文強調，海基會長期關懷、協助在台陸配融入台灣社會，希望台灣社會了解，大部分在台陸配願意融入台灣社會，不要因為少數個人的偏激說法或不當發言，對於陸配群體有負面印象。

內政部日前公告新制，陸籍人士申請在台定居，必須附上未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書。

黎寶文坦言，在海基會過往文書驗證經驗中，從沒有看過未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書；確實也難以確定，中國大陸會不會提供這樣的公證書，目前還沒有收到相關驗證案件，未來會持續觀察情況發展。

黎寶文提到，陸籍人士申請在台定居主責機關在移民署，倘若申請人確實沒有辦法提出未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書，實務上可以改用具結方式代替，海基會將與移民署保持聯繫，提供民眾正確資訊。

大陸委員會（陸委會）昨天表示，關於劉振亞在社群平台相關爭議發言，對於她未來申請居留會有所影響。

陸配 海基會 移民署
