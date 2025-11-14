高市不收回「台灣有事」論述 陸國台辦：敢武力介入台灣必將痛擊

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華今天說，如日本膽敢武力介入台灣問題，大陸必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎。（記者陳政錄／攝影）
對於日相高市早苗無意收回對「台灣有事」的論述，中共持續發出武力威脅，除大陸外交部，國台辦發言人陳斌華今天也表示，日方如不立即糾正錯誤，收回惡劣言論，必須承擔由此引發的一切後果。「如其膽敢武力介入台灣問題，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎」。

日本首相高市早苗日前就「台灣有事」，若中共動武可能構成日本「存亡危機事態」的論述，引發中共不滿，提出嚴正交涉，但高市表示，她的發言皆符合日本政府看法，無意撤回或取消。

對此，陳斌華14日晚間透過國台辦發言人答記者問表示，「台灣是中國的神聖領土，台灣問題是中國的內政。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，是14億多中國人民的共同願望。至於採取何種方式，完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉」。

他說，「日本及其當政者根本沒有資格說三道四，遑論語帶威脅、妄圖阻擾中國統一大業」。

陳斌華接著提及，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」，包括甲午戰爭後殖民台灣、日據時期瘋狂掠奪，是「台灣歷史最黑暗的一頁」。

他說，在抗戰勝利、台灣光復80周年之際，日方不是反省罪惡歷史、吸取慘痛教訓，其首相高市早苗反而拋出涉台露骨言論且態度惡劣，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、挑戰戰後國際秩序。

陳斌華表示，「對此，中國政府中國人民絕不答應、絕不容忍、絕不姑息。日方如不立即糾正錯誤，收回惡劣言論，必須承擔由此引發的一切後果。如其膽敢武力介入台灣問題，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎」。

陳斌華最後說，「台灣問題事關中國核心利益和全體中國人民的民族感情。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。

台灣問題 日本 陳斌華
