內政部新規要求陸配定居需繳陸護照公證書 海基會：從未見過、可具結

內政部近期修改一項許可辦法，新增規定大陸人士來台定居，需要繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，對此肩負兩岸文書驗證大任的海基會14日表示，過去沒看到這樣的公證書，新規生效後也沒有民眾提出這一公證書到海基會驗證，若真沒辦法提出，目前做法是可以具結。

內政部10月底已經修改「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增規定是若要來台定居，需要繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」，對於相關規定實際情況，海基會副秘書長兼發言人黎寶文14日下午做出上述表示。

黎寶文指出，在實務上海基會過去文書驗證過程中沒有看過這樣的公證書，但大陸未來會不會有這樣的證明，「我們不確定」。他重申，過去沒有看過這樣的公證書，到目前為止也還沒收到民眾提出這樣的公證書來海基會驗證。

他說，根據公布的辦法，未來申請定居就是必須提出上述公證書，若海基會收到民眾詢問，也會告知資訊，由於主管機關為移民署，若真的沒辦法出具，現在做法可以讓民眾用具結方式代替，相關配套跟作為，海基會都可跟主管機關配合。他也對於大陸是否可能發出這種公證書表示，「這麼長一段時間我們也都沒看過，所以很大的機率，大部分民眾只能用具結方式處理」。

而陸方對八炯、閩南狼通緝後，陸配亞亞叫好，對此黎寶文表示，海基會接觸到大部分陸配都非常認同台灣，積極融入，「這樣的發言我們是擔心會不會反而加深台灣社會對於陸配群體整體刻板印象，我們認為這不是太好的發展」，「至於這樣的發言會不會影響到她後續入境、居留情況，主管機關是移民署，我們尊重主管機關判斷」。

此外，海基會今年前10個月協助滯陸國人89位，比去年要多，黎寶文說明，滯陸國人過去幾年數字其實是有持續在增加，海基會協助在中國大陸滯留或者是有困難的案例越來越多，隨著過去光鮮亮麗的成功故事過去、或者是說台商年紀老去等原因，現在孤苦無依、需要照顧的情況也越來越多，而這些「台流」返回台灣之後，可能會有一些法律問題或者是家庭問題要處理，這一部分海基會也都積極加以協助，甚至是回台後無人接濟，海基會也去尋求社福機關加以協助。

另關於兩岸企業家峰會情況，黎寶文表示，它應該是近期才剛改選，「我手邊並沒有什麼時候要舉辦或者是即將要舉辦的資訊」，但是海基會都會隨時加以關注，這是海基會重要工作之一。