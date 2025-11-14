快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

內政部新規要求陸配定居需繳陸護照公證書 海基會：從未見過、可具結

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會副秘書長黎寶文14日表示，未來大陸人士來台定居需要繳交的「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」，過去沒有看到過。（圖／聯合報系資料照片）
海基會副秘書長黎寶文14日表示，未來大陸人士來台定居需要繳交的「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」，過去沒有看到過。（圖／聯合報系資料照片）

內政部近期修改一項許可辦法，新增規定大陸人士來台定居，需要繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，對此肩負兩岸文書驗證大任的海基會14日表示，過去沒看到這樣的公證書，新規生效後也沒有民眾提出這一公證書到海基會驗證，若真沒辦法提出，目前做法是可以具結。

內政部10月底已經修改「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增規定是若要來台定居，需要繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」，對於相關規定實際情況，海基會副秘書長兼發言人黎寶文14日下午做出上述表示。

黎寶文指出，在實務上海基會過去文書驗證過程中沒有看過這樣的公證書，但大陸未來會不會有這樣的證明，「我們不確定」。他重申，過去沒有看過這樣的公證書，到目前為止也還沒收到民眾提出這樣的公證書來海基會驗證。

他說，根據公布的辦法，未來申請定居就是必須提出上述公證書，若海基會收到民眾詢問，也會告知資訊，由於主管機關為移民署，若真的沒辦法出具，現在做法可以讓民眾用具結方式代替，相關配套跟作為，海基會都可跟主管機關配合。他也對於大陸是否可能發出這種公證書表示，「這麼長一段時間我們也都沒看過，所以很大的機率，大部分民眾只能用具結方式處理」。

而陸方對八炯、閩南狼通緝後，陸配亞亞叫好，對此黎寶文表示，海基會接觸到大部分陸配都非常認同台灣，積極融入，「這樣的發言我們是擔心會不會反而加深台灣社會對於陸配群體整體刻板印象，我們認為這不是太好的發展」，「至於這樣的發言會不會影響到她後續入境、居留情況，主管機關是移民署，我們尊重主管機關判斷」。

此外，海基會今年前10個月協助滯陸國人89位，比去年要多，黎寶文說明，滯陸國人過去幾年數字其實是有持續在增加，海基會協助在中國大陸滯留或者是有困難的案例越來越多，隨著過去光鮮亮麗的成功故事過去、或者是說台商年紀老去等原因，現在孤苦無依、需要照顧的情況也越來越多，而這些「台流」返回台灣之後，可能會有一些法律問題或者是家庭問題要處理，這一部分海基會也都積極加以協助，甚至是回台後無人接濟，海基會也去尋求社福機關加以協助。

另關於兩岸企業家峰會情況，黎寶文表示，它應該是近期才剛改選，「我手邊並沒有什麼時候要舉辦或者是即將要舉辦的資訊」，但是海基會都會隨時加以關注，這是海基會重要工作之一。

海基會 移民署 陸配
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

全國首例陸配村長遭解職打贏官司 撤銷理由曝光

獨／全國首例陸配村長遭解職提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

余祥銓拿加拿大護照免當兵 拗不過余天堅持服兵役卻被醫生驗退

相關新聞

高市早苗「台灣有事論」 陸國防部：若武力介入台海局勢 將付慘痛代價

日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」說法，讓中國大陸與日本外交危機升高。大陸國防部新聞發言人蔣斌1...

KK園區主謀被押解回中／佘智江登機前微笑 下機時腿軟

緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日晚從泰國被引渡回中國。43歲的佘智江是緬甸「KK園區」幕後金主之一，...

中高規格接待泰王 親上加親破美「圍棋式」印太戰略

泰國國王瓦吉拉隆功訪華，這是中泰建交50年來，泰國在位君王首次踏上中國土地，也是吉拉隆功自2016年登基後出訪主要大國的...

會見泰國國王 習近平：中泰一家親、將加強合作

中國國家主席習近平今日會見泰國國王瓦吉拉隆功。習近平表示，瓦吉拉隆功成為中泰建交以來首位訪中的泰國國王，體現「中泰一家親...

曾因故推遲返回任務 神舟20號航天員乘組返回東風著陸場

曾因神舟20號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，原計劃11月5日實施的神舟20號返回任務遭推遲。14日傍晚，載著神舟20號...

高市不收回「台灣有事」論述 陸國台辦：敢武力介入台灣必將痛擊

對於日相高市早苗無意收回對「台灣有事」的論述，中共持續發出武力威脅，除大陸外交部，國台辦發言人陳斌華今天也表示，日方如不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。