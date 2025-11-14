快訊

國民黨副主席會晤國台辦主任宋濤？ 藍營只提見上海市委書記

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會14日下午發布新聞稿，指副主席張榮恭14日上午於上海興國賓館，會見上海市委書記陳吉寧，就在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強兩黨政治互信、推動滬台交流合作。圖／國民黨文傳會
有媒體報導指出，國民黨副主席張榮恭昨在廈門與會「集美青春影展」，今日清晨轉往上海，傳將與國台辦主任宋濤進行「無設定議題」的閉門會晤。國民黨文傳會今下午發布新聞稿，指張榮恭上午於上海興國賓館，會見上海市委書記陳吉寧，就在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強兩黨政治互信、推動滬台交流合作。然而，新聞稿當中並未提及是否即將或已會晤宋濤。

國民黨表示，張榮恭一行於今日上午在上海興國賓館，會見上海市委書記陳吉寧，雙方對於在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強兩黨政治互信、推動滬台交流合作，以及促進在滬台商台胞生活福祉與權益保障等方面有高度交集，特別是對於推動黨際交流和青年交流尤其有共識。

張榮恭在會談時強調，上海在兩岸關係向前發展的歷程中，一直都發揮著關鍵的影響。例如1998年的辜汪會晤，2005年時任黨主席連戰結束和平之旅國際記者會，以及2008年第四屆的兩岸經貿文化論壇，都是在上海進行。希望國共兩黨，能夠在既有基礎上，繼續加強政治互信、推動滬台交流合作，讓滬台關係更上層樓。

張榮恭指出，上海是一個多元、友善，充滿活力和各種機遇，兼具歷史感和未來感的國際大都會。無論是在工作、生活、求學和旅遊等方面，對台胞具有很大吸引力，可以說是兩岸融合發展的指標。在推動兩岸交流合作、尤其是青年交流方面，上海可以持續發揮影響力，增進兩岸對於同屬中華民族的認同感。

張榮恭表示，上海有許多台商台胞聚居，他們是兩岸交流合作的推手，是兩岸人民彼此理解的橋樑，是兩岸和平發展路線的支持者和監督者，所以中國國民黨一向關心在陸台商台胞的生活福祉和權益保障。對於上海市委長期以來對在滬台商台胞的照顧，張榮恭也藉機表達感謝之意，並表示只要有助於兩岸關係正向發展，只要對滬台兩地人民有利，國民黨都願意與有關各方一起來努力。

國民黨說明，中國國民黨訪團行程共計3日，分別到訪廈門、上海、昆山等城市。此行除了張榮恭，隨行人員包括大陸事務部主任張雅屏、青年部主任李昶志，以及黨部工作同仁等。

上海 張榮恭 國民黨 宋濤 九二共識 台獨 國台辦
