金融時報：習近平擴大整肅軍方 牽動解放軍對台策略

英國金融時報指出，中國國家主席習近平陸續對解放軍重要將領進行整肅、撤換或調職，直接影響了中國在台灣附近的軍事部署與行動方式，新的指揮官可能採取不同策略或作戰風格。

金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文報導，習近平本月在海南三亞主持中國最新航艦福建號的盛大服役儀式時，3名原本被視為海軍指揮鏈中關鍵的軍官卻異常缺席。根據央視播出的畫面，儀式中未見海軍司令員胡中明上將，南部戰區司令員吳亞男、政治委員王文全兩名上將也缺席。

這些缺席正值習近平再度撤換多名解放軍將領之際，顯示習近平的整肅行動如今已牽涉大量掌握重要指揮職務的人物，引發外界對此將如何影響軍隊訓練、以及解放軍是否已做好作戰準備的猜測。

一名獲悉相關情況的美國官員表示：「他們正試圖維持表面風光，但這（整肅）確實正在影響解放軍的一線行動。」

3位上將缺席海南的活動，發生在北京宣布再度撤換另外10名解放軍高階將領的幾週之後，其中包括曾任軍中第三號人物的何衛東，他已在4月被悄然「清洗」。

胡中明和吳亞男兩位上將也名列上月缺席中共中央委員會一場關鍵會議的27名解放軍高級將領之中，這些缺席者占該會議有軍方背景成員的64%。外界普遍認為，這些缺席的將領多數正在接受調查，或已被證實遭到撤職或開除黨籍。

解放軍5大戰區除了其中一個之外，其餘所有戰區的主官目前不是下落不明，就是正接受調查，或已遭撤換。繼火箭軍之後，海軍與陸軍也出現司令員遭到整肅的情況。由習近平領導的最高指揮機構—中央軍事委員會—轄下多個專業部門的負責人也從公眾視野中消失。多名政治委員已被免職或正接受某種形式的黨紀調查。

自從軍中第三號人物何衛東被撤換後，分析人士觀察到解放軍在台灣周邊的行動出現明顯變化—台灣被視為北京最可能採取軍事行動的地區，也是解放軍訓練最為密集的地帶。

自5月以來，中國軍方跨越台灣海峽中線的戰機數量，比去年同期大幅減少。自7月起，解放軍各型軍機接近台灣空域的總量也與2024年相比明顯下降。

然而，分析人士示警，不應急於得出「整肅已削弱解放軍戰備能力」的結論，因為還有多種其他因素可能導致這些變化。

一些與台灣軍方有密切聯繫的專家認為，何衛東的垮台導致了解放軍策略的調整。

台北「中國防務研究計畫」（Research Project onChina's Defense Affairs）副研究員湯廣正表示，何衛東是對台「灰色地帶戰術」的主要推動者。

他指出：「他的背景原本是在解放軍陸軍的偵察部隊，他們著重於恫嚇和嚇阻台灣，同時也會試探敵軍能力、瞭解敵方的交戰規則。他會主張對台行動應把這類活動列為優先。」

湯廣正說，中央軍委第一副主席、僅次於習近平的二號人物張又俠上將，則更專注於紮實訓練，以推進習近平所設定、讓解放軍具備與美軍匹敵能力的長期目標。

他並說：「張、何兩人在軍委內部的看法並不一致，而張又俠並不支持部隊從事各種華而不實的行動。何衛東被撤換後，很可能促使解放軍回到另一種訓練模式。」

熟悉解放軍演訓動態的人士表示，另一個因素是解放軍如今更具備在台灣、日本與菲律賓周邊行動的能力。

一名外國情報官員說：「解放軍在去年底得出結論，認為他們已掌握控制第一島鏈所需的技能，因此開始把訓練重點轉向在太平洋如何對抗美軍。」

2024年底，解放軍在台灣、日本周邊及太平洋更遠海域舉行軍演，台北方面稱之為涉及海、空兵力規模創新高的演訓。今夏，中國兩艘航艦首次同時在第一島鏈外活動，北京也首次把其中一艘航艦推進到北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和關島（Guam）以外的中太平洋海域。

另一些分析人士則認為，北京在台灣周邊調整行動，是出於更廣泛的政治目的。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）助理教授、長年追蹤習近平對解放軍整肅行動的蔡志祥（JamesChar）指出，「這些變化可能與前線指揮官遭撤換有關。」

他說：「但也可能與區域情勢有關，或與台灣內部政治本身有所牽連。」

他指出，北京可能刻意避免引發爭議的解放軍動作，以免錯過台灣在野的中國國民黨選出一位對中國友善的新任黨主席所帶來的機會。北京希望與美國總統川普達成某種協議，也可能是降低台灣周邊軍事活動的原因之一。

然而，觀察人士示警，習近平的整肅行動不斷擴大，可能在未來數年對解放軍產生重大影響，也可能成為習近平在思考台海作戰時的考量因素。

自從去年底負責政治工作的中央軍委委員苗華被撤換後，習近平便對政治委員展開全面的打擊。政治委員是負責確保部隊對黨忠誠、並管理與晉升軍中人事的關鍵角色。

軍方報紙「解放軍報」在7月公布的一套新的「政治幹部作風整頓」規定，要求政治幹部必須回應基層需求，並對官兵負責。分析人士認為，這等同於開啟讓下屬對政治委員作出更廣泛檢舉的管道。

這可能引發更多後續整肅浪潮，並造成軍中人事高度流動，使大批更年輕、裙帶關係較少的軍官加速升遷。

分析人士認為，此次改革企圖處理一個源自中共軍隊政治控制體系的結構性弱點。這種體系阻礙指揮權的下放，而西方軍事專家普遍認為，指揮權的分散是讓部隊在戰時保持敏捷的關鍵。

一些觀察人士開始擔憂，整肅帶來的大規模人事調整，可能會改變解放軍軍官的心理與行事風格，影響長期軍隊文化與作戰風格。

一名台灣高階官員表示：「他們（新指揮官）可能會更不怕冒險、更民族主義、也更具攻擊性。」「所以老實說，這場整肅的最終結果仍完全不明朗。」