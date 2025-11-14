北京：日本軍事安全動向釋危險訊號 中方嚴重關切

中國外交部今天聲稱對日本近期軍事安全動向感到嚴重關切，其中包括日方對「無核三原則」表態模糊、暗示有可能放棄，以及日本高官聲稱不排除引進核潛艇，這些都向國際社會釋放危險訊號。

中國外交部下午舉行例行記者會，據陸媒澎湃新聞，有媒體在會中提及，日本首相高市早苗近日在國會被問及是否堅持「無核三原則」時，迴避明確表態；此外，針對日本是否引進核動力潛艇，日本內閣官房長官木原稔應詢時稱「不排除任何選項」，而防衛大臣小泉進次郎指應認真考慮引進核動力潛艇；另有消息說，日本自民黨和維新會13日就修改憲法第九條和創設「緊急事態」條款進行討論。

在回應「中方對近期日本的一系列軍事安全動向有何評論」提問時，中國外交部發言人林劍表示，中方對日方近期的軍事安全動向感到嚴重關切，日本標榜和平國家，宣揚建立無核武器世界，但高市政權卻對「無核三原則」表態模糊、語焉不詳，暗示有可能放棄。

林劍說，日方高官甚至聲稱不排除引進核潛艇。這些都充分暴露日方政策的重大負面轉向，向國際社會釋放出危險訊號。

林劍提到，二戰期間日本軍國主義發動侵略戰爭，對地區和世界帶來深重災難。近年來日本大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，在強軍擴武的錯誤道路上越走越遠。

他並宣稱，高市早苗日前公然發表涉台挑釁言論，暗示武力介入台海可能性。「我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，停止為自身擴張軍力尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會」。