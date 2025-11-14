美宣布對台3.3億美元零配件軍售 陸外交部：停止縱容支持台獨勢力

隸屬於美國國防部的國防合作安全局13日宣布，國務院已經通過3.3億美元的對台軍售，國防合作安全局已經通知美國國會。大陸外交部發言人林劍14日對此回應，這是向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，並敦促美方停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

美國防合作安全局指出，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

林劍表示，美國向中國台灣地區出售武器嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿，堅決反對。

林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人就涉台問題的承諾落到實處，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定大局。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

另外，關於台灣過去4年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵，幾乎達同期招募人數的4分之1。大陸國防部發言人蔣斌表示，這說明越來越多的台灣老百姓看清了賴清德當局為一黨之私，妄圖把台灣社會綁上「台獨」戰車的險惡用心，越來越多的台灣年輕人不願淪為炮灰。

蔣斌並稱，「台獨」不僅會葬送台灣年輕一代的前途甚至生命，更會毀掉台灣的未來。希望廣大台灣同胞更加勇敢地向「台獨」說「不」，維護自身安全利益、維護台海和平穩定。