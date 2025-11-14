高市早苗「台灣有事論」 陸國防部：若武力介入台海局勢 將付慘痛代價

日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」說法，讓中國大陸與日本外交危機升高。大陸國防部新聞發言人蔣斌14日表示，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。

央視報導，有提問指出，據報導，日本首相高市早苗近期稱，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自衛隊將可以依法行使集體自衛權。請問發言人有何評論？

蔣斌表示，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。

他強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。