快訊

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

高市早苗「台灣有事論」 陸國防部：若武力介入台海局勢 將付慘痛代價

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部發言人蔣斌。（圖／取自大陸國防部網站）
大陸國防部發言人蔣斌。（圖／取自大陸國防部網站）

日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」說法，讓中國大陸與日本外交危機升高。大陸國防部新聞發言人蔣斌14日表示，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。

央視報導，有提問指出，據報導，日本首相高市早苗近期稱，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自衛隊將可以依法行使集體自衛權。請問發言人有何評論？

蔣斌表示，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。

他強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。

日本 抗日戰爭 解放軍 台海
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日相高市自曝1天只睡2-4小時 凌晨開會惹議 改線上準備答詢

升高對日外交壓力？中國無視薛劍「斬首」發言，要求高市早苗撤回台灣言論

陸官媒再批高市言論 是80年來在台灣問題「首次對中國發出武力威脅」

美國務院避評高市「台灣有事」發言 重申反對單方面改變台海現狀

相關新聞

高市早苗「台灣有事論」 陸國防部：若武力介入台海局勢 將付慘痛代價

日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」說法，讓中國大陸與日本外交危機升高。大陸國防部新聞發言人蔣斌1...

KK園區主謀被押解回中／佘智江登機前微笑 下機時腿軟

緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日晚從泰國被引渡回中國。43歲的佘智江是緬甸「KK園區」幕後金主之一，...

中高規格接待泰王 親上加親破美「圍棋式」印太戰略

泰國國王瓦吉拉隆功訪華，這是中泰建交50年來，泰國在位君王首次踏上中國土地，也是吉拉隆功自2016年登基後出訪主要大國的...

會見泰國國王 習近平：中泰一家親、將加強合作

中國國家主席習近平今日會見泰國國王瓦吉拉隆功。習近平表示，瓦吉拉隆功成為中泰建交以來首位訪中的泰國國王，體現「中泰一家親...

泰國國王首次訪陸稱「泰中是兄弟間合作」 習近平盼加強戰略對接

大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王瓦吉拉隆功。習近平表示，願同泰方加強戰略對接，...

19歲港女為海外「香港議會」拍宣傳片 被判刑1年

香港一名女子為海外「香港議會」拍攝宣傳短片，早前被警方拘捕並被控意圖煽動罪。法官昨天指，涉案組織的目標是在全球傳播敵視中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。