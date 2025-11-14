泰國國王首次訪陸稱「泰中是兄弟間合作」 習近平盼加強戰略對接

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王瓦吉拉隆功。習近平表示，願同泰方加強戰略對接，拓展人工智慧、數位經濟、航空航天等新興領域合作；瓦吉拉隆功則表示，泰中合作是兄弟間的合作。

新華社報導，習近平表示，瓦吉拉隆功國王將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪華的泰國國王，充分體現了對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼。

習近平並對詩麗吉王太后不久前逝世表示哀悼，指出泰國王室同中國淵源深厚，為促進中泰友好作出重要貢獻，中方對此深表讚賞。

習近平表示，中泰建交半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中泰兩國始終並肩攜手、守望相助，是真正的好親戚、好朋友、好夥伴。站在新的歷史起點，願同瓦吉拉隆功國王引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展，共同書寫中泰友好的新篇章。

習近平指出，中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智慧、數位經濟、航空航天等新興領域合作；要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾越走越親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。

瓦吉拉隆功表示，很高興對中國進行國事訪問。多年後再次來到中國，中國發生巨大變化，展現出現代化中國和美麗中國的嶄新面貌，祝賀中國經濟社會發展取得重大成就。泰中兩國親密友好，人民交往密切，互利合作廣泛深入。泰中合作是兄弟間的合作。泰方願積極學習借鑒中國發展經驗，擴大各領域對華合作，增進人文交流，讓泰中友好更加深入人心。

