會見泰國國王 習近平：中泰一家親、將加強合作

中央社／ 台北14日電
泰王(前方中)赴中訪問，王毅(前方左)在機場迎接。(取材自微博)
泰王(前方中)赴中訪問，王毅(前方左)在機場迎接。(取材自微博)

中國國家主席習近平今日會見泰國國王瓦吉拉隆功。習近平表示，瓦吉拉隆功成為中泰建交以來首位訪中的泰國國王，體現「中泰一家親」的深厚情誼，並表示願穩步推進中泰鐵路項目、擴大人工智慧（AI）等新興領域的合作。

泰國國王瓦吉拉隆功13日至17日對中國進行國是訪問，今日與中國國家主席習近平會面。

據中國官媒央視報導，習近平表示，瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）國王將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪中的泰國國王，充分體現了對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼。

習近平對泰國王太后詩麗吉（Sirikit）不久前逝世表示哀悼，指出泰國王室與中國淵源深厚，為促進中泰友好作出重要貢獻，中方對此深表讚賞。

習近平說，今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。建交半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中泰兩國始終並肩攜手、守望相助，是真正的好親戚、好朋友、好夥伴；並表示願與瓦吉拉隆功國王引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展，共同書寫中泰友好的新篇章。

習近平指出，中方願與泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智慧、數位經濟、航空航天等新興領域合作。還要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾越走越親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。

據央視報導，泰王瓦吉拉隆功表示，很高興對中國進行國事訪問，泰中兩國親密友好，人民交往密切，互利合作廣泛深入。泰中合作是兄弟間的合作。泰方願積極學習借鑒中國發展經驗，擴大各領域對中合作，增進人文交流，讓泰中友好更加深入人心。

會見前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達（QueenSuthida）舉行歡迎儀式。

中泰建交50周年以來，首次有泰王訪中。日前中國駐泰國大使張建衛在多家泰媒刊文表示，這是「中泰關係發展史上又一座重要里程碑。」

泰國 習近平 對中
