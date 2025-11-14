19歲港女為海外「香港議會」拍宣傳片 被判刑1年

快訊

中央社／ 香港14日電
圖為入獄示意圖。圖／AI生成
圖為入獄示意圖。圖／AI生成

香港一名女子為海外「香港議會」拍攝宣傳短片，早前被警方拘捕並被控意圖煽動罪。法官昨天指，涉案組織的目標是在全球傳播敵視中國的情緒，宣傳片的煽動內容廣泛傳播，對該女子判囚1年。

綜合本地媒體的報導，遭判刑女子叫藍菲，19歲，承認觸犯維護國家安全條例下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。

法官昨天裁決指出，涉案兩段影片獲得超過91萬次瀏覽，顯示其煽動內容廣泛傳播；涉案組織的目標是在全球傳播敵視中國的情緒，藍菲又認同「香港議會」為海外政體，顯示出案件涉及國際元素，因此加刑2個月，最終判囚12個月。

據報導，藍菲是因涉海外「香港議會」而被港府通緝的海外港人林千淦的前女友。在庭上，法官接納辯方求情，由於林千淦較年長及成熟，被告在某種程度上是在林千淦的影響及操縱下犯案。

香港警務處國家安全處8月公布，藍菲於3至5月為「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台呼籲他人參與投票，以圖推翻及破壞北京中央或香港特別行政區政府政權。

案發時，藍菲身處海外，回港後被國安處拘捕。

海外「香港議會」由港人袁弓夷、何良懋等人於2022年在海外籌組，目標是舉行一場全球港人參與的「普選」，選出一群在國際上「代表港人」發聲的「香港議會」成員。

香港 法官 國家安全
相關新聞

陸批IPAC「反華份子小集團」 沈有忠：中共根本無意與我民選政府對話

陸委會副主委沈有忠14日上午表示，國際社會對兩岸議題及台海重要性的關注持續升高，但中共對國際呼籲卻視而不見，並對他國友台...

陸官媒再批高市言論 是80年來在台灣問題「首次對中國發出武力威脅」

大陸不滿日相高市早苗「台灣有事」說，除了大陸外交部13日召見日本駐陸大使金杉憲治，提出「嚴正交涉」外，大陸官媒《人民日報...

陸外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

中國大陸與日本關係近期持續低迷。新華網14日報導，13日，大陸外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐陸大使金杉憲治，「就日本首...

中高規格接待泰王 親上加親破美「圍棋式」印太戰略

泰國國王瓦吉拉隆功訪華，這是中泰建交50年來，泰國在位君王首次踏上中國土地，也是吉拉隆功自2016年登基後出訪主要大國的...

KK園區主謀被押解回中／佘智江登機前微笑 下機時腿軟

緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日晚從泰國被引渡回中國。43歲的佘智江是緬甸「KK園區」幕後金主之一，...

會見泰國國王 習近平：中泰一家親、將加強合作

中國國家主席習近平今日會見泰國國王瓦吉拉隆功。習近平表示，瓦吉拉隆功成為中泰建交以來首位訪中的泰國國王，體現「中泰一家親...

