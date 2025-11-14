19歲港女為海外「香港議會」拍宣傳片 被判刑1年
香港一名女子為海外「香港議會」拍攝宣傳短片，早前被警方拘捕並被控意圖煽動罪。法官昨天指，涉案組織的目標是在全球傳播敵視中國的情緒，宣傳片的煽動內容廣泛傳播，對該女子判囚1年。
綜合本地媒體的報導，遭判刑女子叫藍菲，19歲，承認觸犯維護國家安全條例下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。
法官昨天裁決指出，涉案兩段影片獲得超過91萬次瀏覽，顯示其煽動內容廣泛傳播；涉案組織的目標是在全球傳播敵視中國的情緒，藍菲又認同「香港議會」為海外政體，顯示出案件涉及國際元素，因此加刑2個月，最終判囚12個月。
據報導，藍菲是因涉海外「香港議會」而被港府通緝的海外港人林千淦的前女友。在庭上，法官接納辯方求情，由於林千淦較年長及成熟，被告在某種程度上是在林千淦的影響及操縱下犯案。
香港警務處國家安全處8月公布，藍菲於3至5月為「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台呼籲他人參與投票，以圖推翻及破壞北京中央或香港特別行政區政府政權。
案發時，藍菲身處海外，回港後被國安處拘捕。
海外「香港議會」由港人袁弓夷、何良懋等人於2022年在海外籌組，目標是舉行一場全球港人參與的「普選」，選出一群在國際上「代表港人」發聲的「香港議會」成員。
