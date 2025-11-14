中共海軍四川艦首次航行試驗 檢測動力、電力系統穩定性

今天上午9時許，共軍076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」從上海滬東中華造船廠碼頭解纜赴相關海域，進行首次航行試驗。大陸官媒指出，自2024年12月下水以來，四川艦順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海試驗的技術條件。

央視報導，自2024年12月下水以來，四川艦建造工作按計劃穩步推進。這次海試將主要檢測驗證四川艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

報導指出，四川艦舷號為51，是海軍新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量4萬多噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

四川艦去年12月下水出塢，大陸軍事專家邵永靈今年年初曾表示，四川艦出塢就意味整個船體整體結構的建造，包括動力系統都有了。接下來要做的事情就是舾裝和調試，可能需要1年多的時間。

邵永靈表示，這些都做完後就是海試，如果一切都特別順利，快的話2026年年底有望服役，慢一點，2027年年中估計也沒問題。