陸官媒再批高市言論 是80年來在台灣問題「首次對中國發出武力威脅」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
日本首相高市早苗。（新華社資料照）
大陸不滿日相高市早苗「台灣有事」說，除了大陸外交部13日召見日本駐陸大使金杉憲治，提出「嚴正交涉」外，大陸官媒《人民日報》14日於3版的「鐘聲」專欄發文稱，「絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁」，要求日方收回言論。

人民日報「鐘聲」該文還指，高市早苗暗示可能武力介入台海問題。「此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂『台灣有事就是日本有事』並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。」

該文稱，高市試圖將台灣和日本所謂的「安全利益」進行繫結，從而企圖為日本武力干預台灣問題提供口實，暴露出日本軍事介入台海的圖謀和野心。

該文認為，這不僅向台獨分裂勢力釋放嚴重錯誤訊號，而且嚴重違背《中日聯合聲明》中堅持一個中國原則的核心內容，以及2008年中日第四個政治文件中關於兩國「互為合作夥伴，互不構成威脅」的共識，嚴重破壞了中日關係的政治基礎。

該文分析，高市的「涉台謬論」非孤立的政治妄言，「背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求『軍事大國』地位的偏執和狂妄。」

該文舉例，「近年來，日本在強軍擴武道路上疾行狂飆，不斷架空和平憲法，徹底背棄『專守防衛』原則，圖謀放棄『無核三原則』。在此背景下，高市將『台灣有事』與集體自衛權掛鉤，是為日本軍事擴張尋找藉口，蘊藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭。」

該文也提到，高市早苗從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，「她每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，企圖為侵略歷史翻案，為軍國主義招魂。日本軍國主義歷史上多次以所謂『存亡危機』為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭。如今重提類似論調，難道日本想重蹈歷史覆轍？」

該文提及，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。」

日本 軍事 高市早苗
