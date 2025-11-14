陸外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部副部長孫衛東。（中新社資料照）
大陸外交部副部長孫衛東。（中新社資料照）

中國大陸與日本關係近期持續低迷。新華網14日報導，13日，大陸外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐陸大使金杉憲治，「就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。」

據大陸外交部網站，孫衛東表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，「性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」

孫衛東指，「高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情，14億中國人民對此絕不答應！」

孫衛東稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。台灣是中國的神聖領土，台灣事務純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

孫還提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。「80年前，英勇的中國人民歷經14年浴血奮戰，打敗了日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。」

7日，高市早苗在眾議員接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

大陸駐大阪總領事薛劍於8日在社群平台X轉發「朝日新聞」的相關報導寫說，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，附上憤怒的表情符號。

正在加拿大出席七大工業國集團（G7）外長會議的日本外務大臣茂木敏充，當地時間12日向媒體表達，指薛劍此舉「極為不妥」，「為了不要影響日中關係的大方向性，已經強烈要求中方適當因應。」

日本 中國人 高市早苗
