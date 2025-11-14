中泰建交50年來泰王首訪陸 親自出馬穩經貿

泰國國王瓦吉拉隆功應大陸國家主席習近平邀請，昨起對大陸展開五天訪問，這是中共建政後首次，泰國國王訪陸。瓦吉拉隆功預計和習近平、大陸國務院總理李強會面，並參訪故宮、機器人創新中心等。

據昨傍晚參考消息、看看新聞等陸媒發布訊息，瓦吉拉隆功已抵達北京，畫面顯示，陸方由外長王毅接機。

今年是中泰建交五十周年，瓦吉拉隆功此訪為中共建政、中泰建交以來泰王首次訪陸，時間離泰國王太后詩麗吉逝世僅半個月，仍處國喪期。

瓦吉拉隆功曾在王儲時四次訪陸，但二○一六年登基後並未訪陸，僅於今年四月出訪一次不丹。他也是繼西班牙國王菲利佩六世後，本周第二個訪陸的外國國王，具一定外交意義。大陸外交部發言人毛寧日前表示，這是瓦吉拉隆功首度造訪重要國家，彰顯兩國關係發展的重要。

據泰國王宮事務處，瓦吉拉隆功和王后將訪問北京，與中方領導人會面，在北京參觀故宮、靈光寺、人形機器人創新中心、教育部教育技術與資源發展中心、中國空間技術研究院、北京航天飛行控制中心等地。

大陸是泰國最大進口來源國，還是投資泰國汽車等產業的主要國家、主要旅客來源地。大陸官媒環時引述北京外國語大學亞洲學院教授宋清潤表示，此訪是「中泰一家親」的情感認同在最高層級外交互動中的體現，除經貿關係密切，大陸連續多年為泰國重要投資來源地、中泰鐵路建設也持續推進。