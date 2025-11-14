聽新聞
0:00 / 0:00

「若武力介入台海必痛擊」 陸警告日別在台灣問題上玩火

聯合報／ 記者陳宥菘賴錦宏／綜合報導
大陸外交部發言人林劍13日再度嚴厲批評日相高市早苗「執迷不悟」，並稱「若日方膽敢武力介入台海，中方必將迎頭痛擊」。路透
大陸外交部發言人林劍13日再度嚴厲批評日相高市早苗「執迷不悟」，並稱「若日方膽敢武力介入台海，中方必將迎頭痛擊」。路透

日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」說法，已升高中日外交危機。大陸外交部發言人林劍表示，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。

這是多年來，中國大陸罕見對日本發出的嚴厲警告。上一次的中日外交糾紛是二○一二年九月，日本將釣魚台國有化，大陸外交部僅聲明「日方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果只能由日方承擔」。

批日相露骨挑釁執迷不悟

人民日報報導，大陸外交部昨下午開例行記者會，有記者提問，高市早苗日前（七日）發表關於「中國對台灣動武可能構成日本存亡危機事態」的言論，高市在國會答辯時稱，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。中方對此有何評論？

外交部發言人林劍回應，高市早苗日前發表涉台「露骨挑釁言論」，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還「執迷不悟、拒不撤回」。上述錯誤言行嚴重違背「一個中國」原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權

他強調，「中方對此堅決反對，絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔」。

林劍表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，也是台灣光復八十周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下「罄竹難書」的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由，悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

林劍並質問高市早苗：「再提所謂存亡危機事態是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次與中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

林劍稱，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。

林劍說，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。中方將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，捍衛國家主權和領土完整。「我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚」。

中日外交關係近來緊張，但民間交流仍持續。圖為十一日在東京舉行的「百名日本大學生看中國」報告交流會，雙方學生展示書法作品。新華社
中日外交關係近來緊張，但民間交流仍持續。圖為十一日在東京舉行的「百名日本大學生看中國」報告交流會，雙方學生展示書法作品。新華社

日外相：薛劍言論令人遺憾

大陸駐大阪總領事薛劍日前就高市言論揚言「斬首」，引發日本不滿，日本外相茂木敏充表示，薛劍迄今多次發表了不妥當言論，（有關表現）「令人遺憾」。

高市早苗 台海 釣魚台 台灣 聯合國 主權 大阪 茂木敏充
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

還有甜甜價？日圓創9個月來新低 國銀揭兩關鍵短線偏弱、中長期漸走強

美國務院就高市早苗「台灣有事」言論發聲 北京：停止損害中美關係

大陸央視粗暴抨擊高市早苗 日本朝野呼籲驅逐薛劍

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

相關新聞

闢謠辭職傳言？大陸證監會公布吳清訪法國、巴西

外媒引述多名知情人士透露，大陸證監會主席吳清，已向相關部門提出辭職申請，理由是健康因素。不過13日晚間，證監會發布吳清訪...

美國務院就高市早苗「台灣有事」言論發聲 北京：停止損害中美關係

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」可能觸發日本「存立危機事態」的言論，引爆中日外交齟齬，美國國務院也就此發聲。大陸外交...

「若武力介入台海必痛擊」 陸警告日別在台灣問題上玩火

日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」說法，已升高中日外交危機。大陸外交部發言人林劍表示，如日方膽敢...

憂中國軍事擴張 G7外長：支持台海穩定

七大工業國集團（G7）外長十二日發表聯合聲明，除提及俄烏戰爭停火刻不容緩，還強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵建設...

中泰建交50年來泰王首訪陸 親自出馬穩經貿

泰國國王瓦吉拉隆功應大陸國家主席習近平邀請，昨起對大陸展開五天訪問，這是中共建政後首次，泰國國王訪陸。瓦吉拉隆功預計和習...

國台辦指妄圖分裂國家都是不忠不孝之徒 陸委會：講這些非常無聊

陸委會副主委梁文傑13日主持例行記者會，回應大陸國台辦12日例行記者會相關發言。針對陸方表示，忠於國家、孝順長輩，是兩岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。