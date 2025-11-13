快訊

闢謠辭職傳言？大陸證監會公布吳清訪法國、巴西

聯合報／ 記者林宸誼謝守真／即時報導
大陸證監會主席吳清（右）與法國金融市場監管局（AMF）主席拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）（左）舉行會談。圖／大陸證監會
大陸證監會主席吳清（右）與法國金融市場監管局（AMF）主席拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）（左）舉行會談。圖／大陸證監會

外媒引述多名知情人士透露，大陸證監會主席吳清，已向相關部門提出辭職申請，理由是健康因素。不過13日晚間，證監會發布吳清訪問法國、巴西金融監管部門並與國際機構投資者代表座談。

財聯社報導，11月10日至13日，吳清訪問法國巴黎和巴西里約熱內盧，並與法國金融市場監管局（AMF）主席拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）和巴西證監會（CVM）代理主席盧博（Otto Lobo）、委員科波拉（Marina Copola）分別舉行雙邊會談，就法國、歐盟、巴西證券市場監管動態、進一步深化拓展資本市場雙邊務實合作等議題交換了意見。

在法、巴期間，吳清還與法國興業銀行、法國巴黎銀行、英國巴克萊銀行、瑞銀集團、瑞士百達集團等國際機構投資者，以及在法、巴展業的中資企業和金融機構代表座談，宣傳解讀中共二十屆四中全會精神和大陸資本市場投資機遇，聽取國際機構投資者、中資企業對推進大陸資本市場高水準開放的意見建議。

路透稍早報導指出，吳清於2024年2月接任大陸證監會主席，肩負在低迷市況下穩定資本市場的重任，知情人士表示，吳清「已向有關主管部門表達辭職意願」，但目前尚不清楚其辭呈是否獲批，也不確定具體的離任時間。。

證監會是大陸國務院直屬機構，負責監管全大陸證券與期貨市場，現年60歲的吳清在金融圈以強硬著稱，曾因嚴厲打擊違規券商而被媒體稱為「券商屠夫」。他上任時，大陸股市正處於近5年低點。

吳清接掌證監會的背景，是前任主席易會滿，於2024年初市場動盪期間突然被免職，大陸中紀委今年9月通報，易會滿「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受調查。

大陸證監會主席吳清（中）與巴西證監會（CVM）代理主席盧博（Otto Lobo）（右）、委員科波拉（Marina Copola）（左）舉行會談。圖／大陸證監會
大陸證監會主席吳清（中）與巴西證監會（CVM）代理主席盧博（Otto Lobo）（右）、委員科波拉（Marina Copola）（左）舉行會談。圖／大陸證監會

