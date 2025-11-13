中共黨媒主筆董郁玉間諜罪上訴遭駁回 家人控迫害

北京高等人民法院今天駁回前中共黨媒「光明日報」評論部副主任董郁玉「間諜罪」上訴案，維持去年法院判處的7年刑期。董郁玉家人批評法院的判決是「迫害行為」。

董郁玉2022年在北京和一名日本外交官共進午餐時被捕，該名日本外交官雖也被拘留，但數小時後便獲釋。董郁玉自此遭拘留，並於2023年4月被控間諜罪，2024年11月29日一審被判刑7年。

綜合香港明報網、路透社報導，董郁玉之子董一夫表示，法院的判決並未給出駁回上訴的原因；董郁玉的辯護律師莫少平則指出，「判決不合邏輯，也沒有任何證據可以證實間諜罪的指控」。

報導說，董郁玉的家人在聲明中質疑，他在中國會見的許多日本外交官並未被指控為間諜，也未遭中國政府驅逐出境，「儘管今天的判決在中國的專制司法體系下已成定局，但我們爭取正義的鬥爭才剛剛開始...我們將尋求一切其他途徑，推翻對郁玉的冤案」。

聲明稱，這項判決威脅到所有與中國公民接觸的外國人士，也讓所有願與世界互動、擁有自由思想的中國公民噤聲，並故意打壓民間交流。

保護記者協會（CPJ）亞洲計畫協調員馬麗怡（BehLih Yi）呼籲北京立刻釋放董郁玉，「沒有任何一名記者應該因為與外交官交談就被囚禁...是時候結束這種不公正了」。

中國政府此前曾表示，董郁玉的間諜案完全依照法律進行；美國也曾批評判決不公正，呼籲北京立刻無條件釋放董郁玉。

據日本朝日新聞，中國外交部發言人林劍今天下午在例行記者會被問到與董郁玉餐敘的日本外交官是否為間諜組織成員時避而不答，只表示「中國是一個法治國家，犯罪分子將依法受到懲處」。

報導指出，今天的判決維持了日本駐中國大使館被認定為「間諜機構」的決定。