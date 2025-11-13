快訊

7名醫生染疫！香港某醫院爆手足口病 院方追查感染源

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港一間醫院爆發傳染病手足口病，七名醫生染疫，院方稱事件中沒有病人受到影響，醫院正追查染病來源。示意圖／AI生成
香港一間醫院爆發傳染病手足口病,七名醫生染疫,院方稱事件中沒有病人受到影響,醫院正追查染病來源。示意圖/AI生成

香港一間醫院爆發傳染病手足口病，七名醫生染疫，院方稱事件中沒有病人受到影響，醫院正追查染病來源。

手足口病是一種常見於兒童的傳染病，由腸病毒引起，症狀包括口腔、手掌、腳掌及臀部出現水泡或紅疹，並可能伴隨發燒、喉嚨痛等症狀。 患者在病發初期最具傳染力，病毒主要透過接觸患者的分泌物、排泄物或受污染的物件傳播。

爆發手足口病的是瑪嘉烈醫院，是香港醫院管理局轄下的大型公立綜合醫院，院中設有全港唯一傳染病中心大樓，是香港最大規模的傳染病科指定醫院。這間醫院另一特別之處，是為訪港旅客提供緊急醫療護理。

瑪嘉烈醫院中內科及老人科和外科部門七名醫生同期染病，在本月二日起先後發燒、喉嚨痛及出皮疹，診斷後確診手足口病，其中一人已經康復上班，另外六人正在休假，情況穩定。

醫院發言人說，初步調查發現七人曾在不同聚會有接觸，正調查感染源頭，事件沒有影響醫院服務，職員工作期間亦有遵從感染控制指引，包括佩戴外科口罩及確保手部衛生，沒有病人受影響。

傳染病 香港
